Pedro Antunes devient le nouvel économiste en chef du Conference Board du Canada







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Le Conference Board du Canada annonce la nomination de Pedro Antunes au poste d'économiste en chef. Il succède ainsi à Craig Alexander qui a quitté ses fonctions au printemps 2018.

« Je suis enchantée de nommer Pedro au poste de nouvel économiste en chef de notre organisme, a déclaré la présidente et chef de la direction du Conference Board du Canada, Susan Black. Pedro est un économiste très respecté qui excelle au niveau des analyses prévisionnelles, de l'interprétation des tendances et des points tournants de l'économie, données qui sont significatives et pertinentes pour les chefs de file canadiens. »

À titre d'économiste en chef, Pedro sera la tête d'affiche du Conference Board sur les grandes questions économiques et s'assurera que l'organisme soit à l'avant-garde de la pensée économique. Plus de 40 économistes produisent un éventail d'analyses de l'état de l'économie mondiale, américaine, canadienne, des provinces et métropoles canadiennes. Ces prévisions varient de coups d'oeil rapides sur les dernières nouvelles économiques à des analyses en profondeur sur les perspectives économiques d'avenir sur une période de 25 ans.

« Le Conference Board a une longue expérience en ce qui a trait aux prévisions économiques et à l'élaboration de modèles et d'analyses solides et j'ai eu la chance d'avoir participé à ce processus, a affirmé Pedro Antunes. J'ai bien hâte de continuer à mettre mon expertise et expérience à profit pour livrer des analyses sur des questions clés qui permettront des avancées en cette période de volatilité et d'incertitude. »

M. Antunes a fait son entrée au Conference Board du Canada en 1991 à titre d'économiste, après avoir travaillé au Groupe des prévisions canadiennes de la Banque du Canada. Ses analyses ont permis aux chefs de file de naviguer les eaux troubles de divers cycles économiques nationaux et régionaux et de prévoir des mesures d'adaptation pour relever les défis du vieillissement de la population, de la hausse des coûts des soins de santé et de la productivité en perte de vitesse du Canada. Pedro a produit des recherches sur l'état des marchés de la main-d'oeuvre au Canada, l'immigration et les défis financiers nationaux et régionaux, de même qu'un éventail d'analyses d'impact économique. Cela comprend des analyses de l'impact économique de désastres importants, de la chute des prix du pétrole en 2015 et des guerres de tarifs récentes. Pedro a également collaboré à plusieurs projets de développement internationaux, offrant son expertise pour aider les décisionnaires de la Tunisie, du Maroc, de la Jordanie et de l'Ukraine à élaborer des outils de prévision et d'analyse politique appropriés.

