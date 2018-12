Montréal renouvelle son soutien financier à la Maison Théâtre







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé cette semaine un soutien annuel de 62 500 $ à la Maison Théâtre pour la réalisation de son programme « Apprécier le théâtre professionnel », qui vise à favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant comme citoyen sensible.

Réalisé en partenariat avec des arrondissements, le programme « Découvertes théâtrales » permet chaque année à près de 2 000 enfants de participer à des ateliers en classe et d'assister à une série de spectacles à la Maison Théâtre et dans leur arrondissement.

La présentation au cours de la saison 2018-2019 de la Trilogie d'une émigration réunissant trois pièces de Philippe Soldevila qui relatent le parcours de sa famille, depuis l'Espagne jusqu'au Québec, accueillera également des familles montréalaises issues de l'immigration grâce à des partenariats avec des organismes communautaires.

Avec cet appui financier, l'institution phare en matière de théâtre jeunesse à Montréal, qui réunit une trentaine de compagnies professionnelles en théâtre, pourra poursuivre ses activités de médiation culturelle dans les écoles de quartier, dans les maisons de la culture ou à son théâtre, rue Ontario. La subvention d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal, entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications.

« La Maison Théâtre est devenue un lieu phare pour le théâtre jeunesse et a développé une solide expertise pour faire découvrir et aimer le théâtre aux jeunes. On y présente une programmation de qualité et qui reflète la réalité de ces publics. Cette année, on y présentera une oeuvre sur l'émigration qui saura, nous espérons, donner le goût du théâtre à tous et particulièrement aux élèves issus de l'immigration et pour qui, ce sera peut-être, la première sortie au théâtre dans leur société d'accueil », déclare Christine Gosselin, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et du design.

Les objectifs du projet « Apprécier le théâtre professionnel », dont celui de favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant comme citoyen sensible, s'inscrivent dans la vision de la Politique de l'enfant et de la Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 13:00 et diffusé par :