Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, devient la patronne de YMCA Canada

TORONTO, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- YMCA Canada est ravi d'annoncer que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, est devenue la patronne de YMCA Canada.



En accordant son patronage à YMCA Canada, Son Excellence montre son soutien au travail communautaire du YMCA.

«?Nous sommes honorés que Son Excellence la très honorable Julie Payette soit la nouvelle patronne de YMCA Canada, affirme Brenda Flaherty, présidente du Conseil d'administration de YMCA Canada. Tout comme elle, nous croyons à la force de l'union et de systèmes de soutien afin que tout le monde puisse atteindre ses objectifs.?»

Dans son discours inaugural, Son Excellence a affirmé qu'au Canada, nous «?sommes plus que jamais en position de créer du changement, car nous sommes riches : en valeurs, en ouverture, en tolérance, en entraide et en compassion.?»

Peter Dinsdale, président et PDG de YMCA Canada, est du même avis, soutenant que «?la création de communautés plus fortes est au coeur de notre travail comme organisme de bienfaisance. Nous sommes engagés à offrir des espaces inclusifs où les gens se rassemblent, éprouvent un sentiment d'appartenance et sont soutenus dans l'atteinte des objectifs qui leur tiennent à coeur.?»

Le patronage vice-royal reconnaît des contributions remarquables à la société canadienne, axées sur des causes pertinentes et démontrant l'excellence. Le compte d'Athlone fut le premier patron de YMCA Canada en 1944, tradition qui se poursuit depuis.

À propos de YMCA Canada

Le YMCA est une association dynamique qui mobilise des gens autour d'un objectif commun : favoriser chez tous un sentiment d'appartenance. En cette ère d'enjeux sociaux complexes, le YMCA est résolument déterminé à bâtir des collectivités en santé et à encourager les Canadiens et Canadiennes à se joindre au mouvement, à redonner et à développer les liens, les compétences et la confiance en soi dont ils ont besoin pour réussir.

YMCA Canada est un organisme de bienfaisance, et le bureau national de la Fédération canadienne des YMCA, qui soutient 46 Associations membres. Depuis plus d'un siècle, nous sommes au coeur des communautés partout au pays, nous répondons aux besoins en constante évolution et nous fournissons des services communautaires essentiels.

Pour en savoir plus, consultez le site ymca.ca.

