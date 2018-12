Facture pour les services policiers de la Sûreté du Québec - La FQM remercie les ministres Geneviève Guilbault et Andrée Laforest d'avoir entendu les municipalités du Québec







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) remercie la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, pour leurs interventions dans le dossier de la facturation des services policiers de la Sûreté du Québec (SQ). «?Sans leur écoute, la hausse des contributions municipales aurait été en moyenne de 13,7 %, un niveau insoutenable pour les contribuables fonciers québécois. Nous sommes donc satisfaits que le gouvernement ait limité la hausse à un maximum de 3,13 %?», a déclaré M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog. «?Nous remercions le nouveau gouvernement d'avoir entendu la Fédération, et d'avoir ajouté 10 M$ à l'aide octroyée l'an dernier?», a ajouté M. Demers.

Des sommes importantes sont en jeu

La FQM rappelle qu'il s'agit d'un enjeu budgétaire extrêmement important pour le milieu municipal. En effet, la facture totale des municipalités pour l'année 2019 aurait été de 356 M$ sans l'intervention gouvernementale qui s'élève à 33 M$. «?En ramenant ce montant à 323 M$, le gouvernement évite une hausse de plusieurs milliers de dollars à nos membres?», a précisé M. Demers.

Toutefois, la nécessité d'une aide financière pour une deuxième année consécutive démontre le caractère insoutenable des hausses du coût des services policiers et l'importance de s'attaquer à cet enjeu.

«?Le coût moyen d'un policier augmente encore une fois de plus de 6 %, et il faut éviter la répétition de cette situation. Le 19 octobre, dans une lettre que j'adressais à la ministre Guilbault, je lui indiquais que nous ne voulions pas que les hausses salariales consenties aux policiers de la Sûreté du Québec par l'ancien gouvernement ajoutent un fardeau supplémentaire inacceptable à nos membres?», a précisé M. Demers.

Les municipalités contribuent actuellement à plus de 50 % au Fonds des services policiers. Dans ce contexte, nous collaborerons avec le gouvernement pour comprendre l'origine des hausses successives des coûts, proposer des aménagements pour limiter leur progression et modifier le Règlement sur la somme payable.

«?La FQM participera de façon constructive aux travaux, afin que l'engagement du premier ministre pris devant nos membres de limiter la contribution des municipalités à 50 % des coûts de la SQ se réalise, et d'appliquer un cran d'arrêt à l'inflation de la somme payable. 2019 sera une année charnière dans ce dossier, car le gouvernement et le monde municipal ont une obligation de résultat dans ce dossier?», a conclu le président de la FQM.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1?000 municipalités et MRC membres.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 12:04 et diffusé par :