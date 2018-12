L'ancienne gare Union d'Ottawa devient l'édifice du Sénat du Canada







Le gouvernement du Canada remet les clés de l'édifice nouvellement renommé au Sénat

OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a procédé au transfert officiel du nouvel édifice du Sénat du Canada à l'honorable George J. Furey, Président du Sénat.

L'événement marque l'aboutissement d'années de collaboration avec le Sénat, années pendant lesquelles l'ancienne gare centenaire a été restaurée et transformée en un édifice ultramoderne, vert et accessible.

La gare Union d'Ottawa, qui a échappé de peu à la démolition durant les années 60, a subi plusieurs transformations depuis sa construction en 1912. Devenue récemment la demeure provisoire du Sénat du Canada après avoir été le Centre de conférences du gouvernement, elle sera de nouveau accessible au public.

L'édifice restauré abritera la Chambre du Sénat, 3 nouvelles salles de comité, ainsi que les bureaux de l'administration et le Leadership du Sénat.

La restauration de l'édifice a généré environ 1 400 bons emplois pour la classe moyenne pour les travailleurs de la construction, les gens de métiers spécialisés, les ingénieurs, les architectes et d'autres fournisseurs.

Citations

« Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être fiers du grand soin et de l'extrême diligence avec lesquels nous avons restauré l'ancienne gare Union d'Ottawa pour les générations à venir. Autrefois, cet édifice était une porte d'entrée à Ottawa pour les touristes, les Néo-Canadiens et les visiteurs qui y venaient. Il allait donc de soi que l'édifice soit revitalisé et converti en un lieu plus sûr, plus vert et plus accessible qui permettra au public d'assister aux importants travaux du Sénat du Canada. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Ce fut très gratifiant de pouvoir observer la restauration de ce magnifique édifice au cours des dernières années. L'étroite collaboration du Sénat avec Services publics et Approvisionnement Canada a donné comme résultat un édifice d'une grande importance architecturale qui répond aux besoins d'un Parlement moderne tout en restant fidèle à son héritage patrimonial. La Chambre haute marque aujourd'hui un nouveau chapitre et je sais que tous les sénateurs ont hâte de servir les Canadiens dans l'édifice du Sénat du Canada. »

L'honorable George J. Furey

Président du Sénat

Les faits en bref

La Chambre provisoire du Sénat a été construite là où se trouvait autrefois le hall de la gare. Son aménagement témoigne d'une utilisation optimale des plafonds hauts et met en valeur le puit de lumière et le plafond en plâtre du patrimoine. La nouvelle Chambre provisoire du Sénat a la même taille que la Chambre qui se trouve dans l'édifice du Centre . Elle est toutefois munie de tout l'équipement nécessaire à la diffusion des séances en ligne et à la télévision.

. Elle est toutefois munie de tout l'équipement nécessaire à la diffusion des séances en ligne et à la télévision. La salle d'attente générale de l'édifice est une réplique à plus petite échelle de la salle d'attente de la gare Pennsylvania de New York , qui a été démolie durant les années 60.

de , qui a été démolie durant les années 60. Le plâtrage intérieur et les planchers en marbre ont été restaurés soigneusement dans le cadre du projet.

L'édifice rénové est muni de matériel de technologie de l'information et d'installations multimédias modernes. Il offre aussi un accès facile et exempt d'obstacle à tous les étages, y compris dans les tribunes des visiteurs dans la Chambre du Sénat.

SPAC a construit une annexe sur le côté est de l'édifice. La finition de la façade est arbore maintenant une architecture de style beaux-arts, comme le reste de l'édifice. Ce côté de l'édifice avait été laissé sans finition après la démolition de l'immeuble voisin durant les années 60. La nouvelle annexe comprend des ascenseurs qui améliorent l'accessibilité des lieux.

Plus de 90 % des déchets découlant des travaux de construction ont été détournés des sites d'enfouissement.

Ce projet s'ajoute aux autres réalisés dans le cadre de la vision et du plan à long terme de SPAC, dont l'objectif consistait à créer, à l'intention des parlementaires, des locaux provisoires pour permettre la réhabilitation de l'édifice du Centre .

