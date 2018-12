/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les soins et les services de santé offerts en Abitibi-Témiscamingue/







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la députée d'Abitibi-Ouest, madame Suzanne Blais, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant les soins et les services de santé offerts à la population de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

DATE : Le jeudi 13 décembre 2018



HEURE : 18 h 30



LIEU : Salles Sommet 1 et Sommet 2 (4e étage)

Hôpital de La Sarre

679, 2e Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 2X7

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :