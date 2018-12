Le fondateur d'Origin House vise un objectif de un million de dollars, amassés par l'intermédiaire de la Fondation du cancer des Cèdres, pour la recherche et l'utilisation du cannabis médical







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après avoir atteint son objectif de financement initial de 250 000 $ pour le Fonds de la famille Lustig pour la recherche et l'utilisation thérapeutique du cannabis médical, le président du conseil et chef de la direction d'Origin House, Marc Lustig, a annoncé plus tôt aujourd'hui que le nouvel objectif est d'assurer la croissance du fonds et de le faire passer à 1 000 000 $ au cours des quatre prochaines années.

Le fonds de la famille Lustig soutient un programme de premier ordre sur le cannabis médical, offert par la Division de soins palliatifs et de soutien du Centre universitaire de santé McGill (CUSM); il finance également un programme de recherche, de formation et d'enseignement d'une importance cruciale. Ce premier projet pilote du genre au Canada, consacré à l'utilisation du cannabis médical dans des traitements, a été lancé en janvier 2018, avec le soutien de la Fondation du cancer des Cèdres et du Fonds d'initiatives d'amélioration de la qualité du Réseau de cancérologie Rossy.

« Le cancer est toujours une expérience terrible, tant dans la clarté du jour que pendant l'heure la plus sombre de la nuit, » a fait remarquer Marc Lustig, diplômé de l'Université McGill et fondateur d'Origin House. Des données probantes nous indiquent que le cannabis joue un rôle bénéfique pour ce qui est d'alléger la souffrance des patients, mais nous devons investir davantage dans les traitements ayant recours au cannabis médical ainsi que dans la recherche et dans la formation. C'est pourquoi ma famille et moi lançons un défi aux Canadiens. Nous les invitons à se joindre à nous pour renforcer le leadership que les Cèdres exercent dans le domaine des soins de soutien et des soins palliatifs, ainsi que dans le soutien aux professionnels de la santé et aux scientifiques qui travaillent dans ce secteur émergent. Nous invitons par conséquent tous les Canadiens à faire un don à notre fonds par l'intermédiaire de la Fondation du cancer des Cèdres. »

« Plus de 20 000 patients atteints de cancer sont actuellement soignés au CUSM; nous constatons une augmentation de la demande pour des traitements faisant intervenir le cannabis médical » a ajouté le Dr Antonio Vigano, directeur du Programme de réadaptation liée au cancer au CUSM, professeur agrégé au Département d'oncologie de l'Université McGill et chercheur principal dans deux essais cliniques sur le cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique peut soulager la douleur et les effets secondaires importants liés au cancer, comme la perte d'appétit, l'anxiété et l'insomnie. Notre projet pilote a été instructif; il s'avère toutefois nécessaire d'améliorer l'accès aux traitements, d'ajuster le type, la dose et la fréquence des traitements avec des cannabinoïdes, grâce à une approche axée sur la médecine de précision et grâce à une analyse des résultats à long terme, tout en nous assurant d'offrir la formation adéquate aux professionnels de la santé. C'est pourquoi le Fonds de la famille Lustig pour la recherche et l'utilisation thérapeutique du cannabis médical revêt une importance aussi cruciale. »

Le cancer a une incidence sur les aspects physique, psychologique et spirituel de la personne. La Division de soins palliatifs et de soins de soutien pour les patients du CUSM atteints de cancer se penche sur ces éléments et sur d'autres aspects de la maladie, de même que sur leur incidence générale sur la qualité de vie, grâce à une gamme de programmes destinés aux patients, que ces derniers soient hospitalisés ou non. Nous pensons ici à l'oncologie psychosociale, à la Clinique de gestion de la douleur liée au cancer, à la Clinique du lymphoedème ainsi qu'au Programme de réadaptation liée au cancer, qui comprend le Laboratoire de nutrition et de performance de McGill, la Clinique de cachexie et, depuis tout récemment, le Programme du cannabis médical en oncologie.

« D'un point de vue statistique, un Canadien sur deux sera atteint de cancer au cours de sa vie, et l'un sur quatre mourra de cette maladie; en conséquence, tous les habitants de ce pays ont été ou seront un jour ou l'autre touchés par la maladie, a souligné le Dr Manuel Borod, directeur de la Division de soins palliatifs et de soins de soutien du CUSM, et professeur agrégé au Département d'oncologie de l'Université McGill. Comme notre Division est un centre d'excellence suprarégional de niveau 4, nous prodiguons avec compassion des soins spécialisés aux patients de l'ensemble du Québec; nous veillons à ce que toutes nos interventions se fassent avec dignité et respect à chacune des étapes des traitements. Le soutien de la communauté contribue grandement à l'amélioration de la qualité de vie de nos patients. »

Les trois piliers du Fonds de la famille Lustig pour la recherche et l'utilisation thérapeutique du cannabis médical

Programme de premier ordre fondé sur l'utilisation du cannabis médical pour traiter les patients du CUSM atteints de cancer; Formation et enseignement sur l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques par les professionnels du domaine de l'oncologie; Développement et mise en oeuvre d'essais cliniques sur l'utilisation du cannabis médical pour la gestion de la douleur et des symptômes chez les patients atteints de cancer.

Le président-directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres, Jeff Shamie, a ajouté ce qui suit : « Nous nous réjouissons de l'appui constant de la famille Lustig ainsi que des investissements soutenus des particuliers et des familles qui aident les Cèdres à financer davantage les soins, la recherche et l'enseignement de classe mondiale, au CUSM et dans l'ensemble du Réseau de cancérologie Rossy. Il est enthousiasmant de constater que nous avons atteint l'objectif fixé pour la première année d'existence du Fonds; les Cèdres espèrent que la population réservera un accueil très favorable à l'appel que lance la famille Lustig. »

La famille Lustig apporte son soutien à la Fondation du cancer des Cèdres depuis 2011; son appui, qui visait initialement le cancer du sein, se manifeste maintenant par l'intermédiaire de ce Fonds pour la recherche et l'utilisation thérapeutique du cannabis médical. Les Cèdres continuent à faire la promotion de programmes de pointe destinés aux patients de l'ensemble du CUSM, du Réseau de cancérologie Rossy et du Réseau universitaire intégré de santé McGill (RUIS McGill). Les Cèdres attendent avec impatience de pouvoir consolider les soins et services de soutien au Centre de soins de soutien en oncologie des Cèdres.

À propos de la Fondation du cancer des Cèdres : Soulager la douleur et la souffrance attribuables au cancer est ce qui inspire la Fondation du cancer des Cèdres depuis 1966. Décennie après décennie, nous continuons à donner vie à notre vision en sensibilisant les donateurs à notre mission. Notre raison d'être est d'améliorer la santé et le bien-être des patients atteints de cancer, qu'il s'agisse d'enfants, de jeunes adultes ou d'adultes, et ce, pendant et après le traitement. Nous avons la même préoccupation pour les membres de leur famille. Pour atteindre cet objectif, nous dirigeons des projets philanthropiques qui favorisent l'excellence et les innovations en matière de soins cliniques, de recherche, d'éducation et de services de soins de soutien en oncologie.

À propos d'Origin House : Origin House (la Société) est une entreprise en pleine croissance, qui évolue dans le domaine des produits et des marques liés au cannabis. La Société a des activités dans les marchés clés des États?Unis et du Canada. Son orientation stratégique est de devenir un chef de file des marques de cannabis. La Société a été fondée en Californie, le plus grand marché du monde pour ce qui est du cannabis réglementé; la Société y est le fournisseur de la majorité des points de vente autorisés, à qui elle propose plus de 130 produits du cannabis portant son nom. La plateforme de développement d'Origin House est exploitée dans cinq installations autorisées, réparties dans l'ensemble de la Californie; la Société offre également divers services (distribution, fabrication, culture et marketing) à ses partenaires. Origin House développe actuellement son infrastructure pour soutenir la prolifération de ses marques à l'international, dont la première étape constitue l'acquisition de son détaillant canadien 180 Smoke. Les actions d'Origin House sont négociées à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole « OH » ainsi qu'à l'OTCQX, sous le symbole « ORHOF ». Origin House est la nouvelle raison sociale de l'entreprise auparavant connue sous le nom de CannaRoyalty Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web www.originhouse.com.

