Claude Dion nommé directeur national des comptes de détail, Canada chez NovikMD, une marque de Produits de Construction Derby







QUÉBEC, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits de Construction Derby inc., fabricant des marques de revêtement extérieur TandoMD et NovikMD, annonce la nomination de Claude Dion au poste de directeur national des comptes de détail, Canada. À ce titre, il sera chargé de gérer et diriger tous les comptes de vente au détail de produits de rénovation au Canada. Ses fonctions consisteront entre autres à élaborer et à négocier des accords avec tous les principaux décideurs commerciaux et régionaux en vue de contribuer à la croissance de Novik.

M. Dion sera également chargé des ventes, de la formation et des activités de marchandisage pour ces comptes. «?Claude possède une grande expérience du marché canadien, tant sur le plan de la fabrication que de la vente au détail. Ses connaissances dans ce domaine seront inestimables tandis que nous continuons de croître et d'augmenter la visibilité de la marque Novik?», a déclaré Ralph Bruno, président et chef de la direction de Derby.

Jusqu'à récemment, M. Dion occupait les fonctions de consultant et chef de projet pour Meunier outillage industriel, où il était chargé de l'aménagement d'un nouveau magasin, qui a ouvert en octobre 2017. Il a créé des présentoirs qui mettaient les produits en valeur tout en améliorant leur positionnement, et a formé des associations avec d'importants fournisseurs tels que Milwaukee, DeWalt et King Industrial. Il a également assumé le poste de directeur des ventes de l'Est du Canada pour Norske Tools, d'acheteur d'outillage et de quincaillerie pour Réno-Dépôt, une filiale de Lowe's, ainsi que de directeur national de comptes et du marchandisage pour Innovak Group, Inc.

«?Je me réjouis de travailler directement avec les magasins, les consommateurs et les entrepreneurs afin de renforcer ces relations et de mieux faire connaître les avantages de Novik en matière de revêtements?», a déclaré M. Dion. NovikStone et NovikShake sont des solutions de revêtement qui nécessitent peu d'entretien et permettent de gérer l'humidité, en plus de s'installer en toute simplicité, en bien moins de temps que d'autres produits.

Pour en savoir plus sur NovikStone et NovikShake, rendez-vous au www.novik.com/fr . Pour en savoir plus sur les marques professionnelles TandoStone et TandoShake, rendez-vous au www.tandobp.com/fr .

À propos des Produits de Construction Derby, maison mère des marques Tando et Novik

Produits de Construction Derby est la société mère de Tando et Novik, deux marques qui changent la donne dans la catégorie des produits de construction. Marque destinée aux professionnels, Tando a redéfini la catégorie des revêtements extérieurs en reproduisant la beauté naturelle et la texture des bardeaux de bois et de la pierre, et ce en n'exigeant que peu, voire aucun entretien. Imperméable à l'humidité et capable de résister à tous les temps, le nouveau bardeau Beach House, créé par Tando, ressemble à s'y méprendre au cèdre véritable, tandis que la gamme Signature Stain de Tando offre toute la richesse et la beauté du bois teint. En phase avec la tendance du moment qui favorise les extérieurs en matériaux mixtes, tous les produits Tando complètent un vaste éventail de types de revêtements, dont le fibrociment, le vinyle d'ingénierie, le stuc et la brique. Novik permet la création de superbes extérieurs arborant des matériaux mixtes tels que les bardeaux, la brique et la pierre. Elle reproduit la beauté naturelle et la texture du bois et de la pierre, et s'installe en toute simplicité. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.novik.com/fr ou au www.tandobp.com/fr .

