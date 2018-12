Réduction des méfaits - Le SPVM crée une équipe dédiée à la lutte au marché noir du cannabis







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé cette semaine l'octroi d'un montant de 1 314 900 $ visant le déploiement d'une équipe au sein du SPVM qui sera dédiée exclusivement à la lutte contre la contrebande du cannabis.

Ce soutien financier provient du gouvernement provincial dans le cadre du programme ACCES Cannabis. Il permettra de financer l'emploi de 26 policiers et de deux employés administratifs. Le même montant sera renouvelé au début de 2019 pour couvrir la période de janvier à mars.

Rappelons que le gouvernement fédéral a légalisé la vente du cannabis le 17 octobre dernier. Au Québec, la vente du cannabis n'est autorisée que dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). La production à des fins personnelles et la vente en dehors des points de vente gouvernementaux sont interdites.

« La mise sur pied d'une équipe du SPVM réservée exclusivement à la lutte contre le marché noir du cannabis s'inscrit dans l'optique de réduction des méfaits, démarche défendue par notre administration. Ces policiers travailleront sur le terrain afin de réaliser des enquêtes dans le but d'assurer la sécurité de la population montréalaise », a déclaré Rosannie Filato, membre du comité exécutif, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et loisirs.

« Les enquêtes de l'équipe d'ACCES Cannabis viseront à réduire le marché noir, où la qualité du cannabis est loin d'être garantie, et à inciter les acheteurs à se procurer légalement des produits dans les succursales autorisées de la SQDC », a précisé Nathalie Goulet, membre du comité exécutif, responsable de la sécurité publique.

Le programme ACCES Cannabis s'ajoute à des programmes visant à contrer les économies souterraines comme ACCES Tabac et ACCEF dans le domaine des crimes à caractère économique. Selon la Sûreté du Québec, le programme ACCES Tabac a permis de diminuer la part du marché noir de 30 % à 12 %, de 2009 à 2018.

