Les finalistes des catégories des prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019 de l'AJAC annoncés







Les gagnants seront annoncés au Salon International de l'Auto de Montréal le 17 janvier 2019.

TORONTO, le 13 déc. 2018 /CNW/ - L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a dévoilé aujourd'hui les trois finalistes dans chacune des 12 catégories qui deviendront les finalistes aux titres de Voiture canadienne de l'année 2019 et de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019.

Plus de 1 500 bulletins de vote ont été soumis sur une période de six mois par les membres journalistes de l'AJAC composés des professionnels les plus réputés de l'industrie des médias de l'automobile au Canada. Les journalistes ont conduit les véhicules qualifiés, qui cette année ont été comparés aux gagnants de l'an dernier, sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles rencontrées par les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre.

La prochaine étape du programme des prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019 sera de dévoiler quels seront les gagnants des 12 catégories le 17 janvier 2019 au Salon International de l'Auto de Montréal. Les grands gagnants seront annoncés lors du Salon International de l'Auto du Canada à Toronto le 14 février 2019 et les prix de la Voiture verte canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire vert de l'année seront remis lors du Salon International de l'Automobile de Vancouver le mardi 19 mars 2019.

Finalistes des catégories des prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire de l'année 2019 :

Voiture compacte :

Honda Insight

Kia Forte

Toyota Corolla Hatchback

Voiture grand format :

Kia Stinger

Mazda6

Toyota Avalon

Voiture intermédiaire de luxe :

Genesis G70

Mercedes-Benz C 300 4MATIC Wagon

Mercedes-Benz E 400 4MATIC

Voiture grand format de luxe :

Lexus LS

Volvo V90 R-Design

Voiture de performance :

Ford Mustang

Mazda MX-5

Volkswagen Golf R

Utilitaire compact :

Hyundai Kona

Mitsubishi Eclipse Cross

Nissan Kicks

Utilitaire intermédiaire :

Jeep Cherokee

Mazda CX-5

Subaru Forester

Utilitaire grand format :

Hyundai Santa Fe

Mazda CX-9

Subaru Ascent

Utilitaire intermédiaire de luxe :

Acura RDX

Alfa Romeo Stelvio

Infiniti QX50

Camionnette :

Chevrolet Silverado 1500

Ford F150 Diesel

Ram 1500

EV :

Chrysler Pacifica Hybrid

Nissan LEAF

Volkswagen e-Golf

EV de luxe :

Jaguar I-PACE

Volvo S90 T8

Volvo XC60 T8

À PROPOS DE L'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, écrivains et photographes professionnels de même que des membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, au Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

