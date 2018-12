Anne-Catherine Tanguay et La Capitale : un partenariat gagnant







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une première année de partenariat mutuellement bénéfique, La Capitale Assurance et services financiers annonce qu'elle renouvelle son entente de commandite avec la golfeuse Anne-Catherine Tanguay et qu'elle bonifie le soutien financier qui lui sera offert.

En scellant en début d'année une alliance avec La Capitale Assurance et services financiers, la golfeuse originaire de Sainte-Foy a pu financer sa première saison complète sur la LPGA et se concentrer sur ses performances sportives. Mission accomplie puisque sa carrière a pris une nouvelle trajectoire cette année : non seulement a-t-elle conservé sa carte de la LPGA, mais elle a décroché un premier top 20 en carrière avec une 16e position au Cambia Portland Classic.

« Quand on passe la majeure partie de son temps à l'étranger, il est réconfortant de porter les couleurs d'une entreprise de chez-nous qui nous appuie de façon indéfectible et qui nous supporte dans l'atteinte de nos rêves. Pour ma part, j'ai trouvé ce partenaire en La Capitale et je suis heureuse que cette grande entreprise renouvelle sa confiance à mon endroit », de commenter Anne-Catherine.

Pour La Capitale qui soutenait, pour la première fois, une athlète professionnelle, l'expérience s'est avérée fort concluante. « Après une année couronnée de succès, il nous fait plaisir de poursuivre notre engagement auprès d'Anne-Catherine Tanguay. Son talent, sa ténacité et les valeurs qui l'animent correspondent à ce que La Capitale promeut. Nous sommes honorés de l'accompagner dans sa progression sur le circuit de la LPGA », a déclaré le président du conseil et chef de la direction de La Capitale, M. Jean St-Gelais.

Une première année satisfaisante

Anne-Catherine Tanguay a connu une forte deuxième moitié de saison sur le circuit de la LPGA qui lui permettra de jouer tous les tournois de la saison 2019. Elle a fait preuve d'une grande résilience pour améliorer sa moyenne de pointage par 2,5 coups de la première à la deuxième moitié de saison. Elle a terminé au 118e rang sur le classement CME de la LPGA. Parmi les huit derniers tournois auxquels a participé Anne-Catherine cette saison, elle a réussi à franchir la coupure à sept reprises. Tout au long de la saison, son jeu a évolué pour le mieux si bien qu'elle a obtenu une moyenne de 70,5 coups en deuxième moitié de saison.

La nouvelle saison d'Anne-Catherine débutera le 14 février à Adelaïde pour l'Omnium ISPS Handa d'Australie. Par la suite, le calendrier sur le continent nord-américain débutera le 21 mars à Phoenix en Arizona. Elle ambitionne toujours une participation aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 740 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 7,1 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

À propos d'Anne-Catherine Tanguay

Membre officielle du circuit de la LPGA et originaire de la ville de Québec, Anne-Catherine s'est élancée pour la première fois à l'âge de 10 ans. Deux ans plus tard, elle faisait ses débuts sur le circuit de la relève et joignait l'Académie de golf Fred Colgan. Triple championne amateur de golf du Québec, elle a atteint le top 50 du classement mondial amateur en 2014. Victorieuse sur le circuit de la NCAA pour les Sooners de l'Université d'Oklahoma, Anne-Catherine a aussi fait partie de l'équipe nationale amateur canadienne en 2011 et 2014. Elle a remporté un tournoi du circuit Symetra au Kansas en 2017 et a terminé au 8e rang du circuit, ce qui lui a valu sa qualification pour la LPGA en 2018. À sa première année complète sur la LPGA, Anne-Catherine a terminé au 118e rang. Une 8e position au tournoi Q-Series à Pinehurst, en novembre dernier, lui permettra de jouer une deuxième saison complète sur la LPGA en 2019. Anne-Catherine s'entraîne au Club Laval-sur-le-Lac pour se préparer à rivaliser avec les meilleures golfeuses au monde et entend prouver qu'une Québécoise peut se hisser au sommet du classement de la LPGA. Anne-Catherine est une fière ambassadrice de La Capitale Assurance et services financiers.

SOURCE La Capitale assurance et services financiers

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 11:15 et diffusé par :