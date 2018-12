Chocolats Andrée fermera ses portes le 31 décembre







Institution montréalaise ouverte depuis 1940

MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW/ - À la suite de la vente récente de l'édifice abritant Chocolats Andrée, sa propriétaire, Stéphanie Saint-Denis, annonce qu'elle cessera les activités de la chocolaterie le 31 décembre prochain. La vénérable institution montréalaise était ouverte depuis 78 ans, à la même enseigne sur l'avenue du Parc.

En 1940, Madeleine Daigneault et sa soeur Juliette Farand ouvrent Chocolats Andrée. Elles se donnent alors pour mission d'offrir des produits et un service à l'européenne, en desservant une clientèle de proximité. « Je souhaitais proposer des chocolats de grande qualité. J'avais la chance d'être bien entourée par les résidents d'Outremont, du Mile-End et de la communauté juive. Ils m'ont tous aidé à me faire connaître et j'ai eu la chance d'être facilement acceptée dans le quartier », a déjà confié la cofondatrice et grand-mère de l'actuelle propriétaire, Madeleine Daigneault, décédée en 2013.

Femme d'affaires avisée, préconisant la qualité sans compromis, Madeleine Daigneault fut l'une des premières à utiliser du chocolat à haute teneur de cacao et à procéder à leur enrobage par trempage manuel. Perpétuant cette tradition européenne, les bouchées de Chocolats Andrée ont toujours été préparées dans l'atelier de l'arrière-boutique du 5328 avenue du Parc, parmi les tables de marbre, celles refroidies à eau et les fourneaux au gaz d'origine. L'actuelle production s'effectue selon les mêmes méthodes artisanales que celles pratiquées il y a près de huit décennies.

« Au nom de ma grand-mère Madeleine, femme créative et innovante, et de ma mère Nicole, visionnaire et bonne conseillère, de même qu'au nom de tous les employés ayant forgé avec nous l'histoire de Chocolats Andrée et une partie de l'identité du quartier, je remercie les milliers de clients fidèles à nos produits », a dit Stéphanie Saint-Denis, en poste avec sa brigade jusqu'au 31 décembre.

Elle se dit ouverte à céder les actifs (installations, cuisine, recettes, marque de commerce) à un acquéreur sérieux.

D'ici le 31 décembre, Chocolats Andrée continuera de desservir sa clientèle, du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, les samedis de 10 h à 17 heures, les dimanches 16 et 23 de midi à 14 heures, les 24 et 31 décembre de 10 h à 14 h. La chocolaterie sera fermée les 25, 26 et 30 décembre. Photos : https://chocolatsandree.com/mission (en bas de page)

