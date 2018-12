Les cartes prépayées en tête de la liste de souhaits des Canadiens pour la saison des fêtes cette année







Un sondage effectué par l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) révèle que les consommateurs préfèrent donner et recevoir des cartes prépayées pour la saison des fêtes

TORONTO, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Ceux qui attendent à la dernière minute pour effectuer leurs achats des fêtes ont au moins une raison de se réjouir cette année, car leur tâche vient de devenir beaucoup plus facile. Selon un sondage mené récemment, les cartes prépayées figurent au sommet de la liste de souhaits des Canadiens pour la saison des fêtes, car elles permettent au destinataire d'acheter exactement ce qu'il veut. L'étude démontre également que les Canadiens préfèrent donner des cartes prépayées, car elles leur permettent de respecter leur budget des fêtes.

Ces données correspondent aux tendances observées aux États-Unis, où les cartes prépayées restent le cadeau le plus demandé depuis les douze dernières années, et où leur popularité ne cesse d'augmenter.1 Les cartes prépayées sont offertes par des marques comme American Express, Mastercard ou Visa et peuvent être utilisées partout où le réseau de cartes est accepté, notamment dans les magasins et en ligne. Les cartes prépayées donnent seulement accès à un montant fixe préétabli et constituent un outil financier précieux pour les consommateurs et les entreprises.

Le sondage en ligne Prepaid Card Research (Recherche sur les habitudes des consommateurs concernant les cartes prépayées), a été réalisé auprès de 1 501 consommateurs canadiens par Leger et commandé par l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP), le représentant du secteur des services prépayés connaissant une croissance rapide au Canada.

Lorsqu'on a demandé aux consommateurs quels cadeaux ils aimeraient le plus recevoir à l'occasion des fêtes, les cartes prépayées, qui peuvent être utilisées partout où les cartes American Express, Mastercard et Visa sont acceptées, se sont classées au premier rang avec 51 % des réponses, alors que les cartes-cadeaux de magasin, échangeables chez des détaillants donnés, ont occupé le deuxième rang avec 36 % des réponses, suivies par les vêtements et les accessoires au troisième rang à 31 %.

Les Canadiens veulent aussi offrir le cadeau du choix et de la commodité à d'autres personnes pendant la saison des fêtes. Six consommateurs canadiens sur dix (57 %) prévoient d'acheter une carte prépayée ou une carte-cadeau de magasin comme cadeau des fêtes. Alors que quatre consommateurs canadiens sur dix (43 %) ont eu de la difficulté à respecter parfois - voire toujours - un budget au cours de la dernière année, 80 % des consommateurs conviennent que les cartes prépayées représentent une excellente façon de ne pas dépasser leur limite de dépenses à l'occasion des fêtes.

Plus de la moitié des consommateurs (55 %) estiment qu'une carte prépayée est plus sûre que de l'argent comptant puisqu'elle permet au destinataire d'acheter exactement ce qu'il veut. 76 % des consommateurs canadiens aiment donner une carte prépayée et 75 % aimeraient en recevoir une pour cette raison.

« Cette étude indique que les cartes prépayées suscitent beaucoup d'intérêt de la part de divers groupes consommateurs (tant sur le plan de l'âge que du niveau de revenu) en raison de leur commodité, de leur flexibilité et de la possibilité de les utiliser comme outil budgétaire », affirme Jennifer Tramontana, directrice principale de l'OCFCP. « Les attentes des consommateurs évoluent rapidement vers des solutions immédiates, personnalisées et numériques, et les produits prépayés continuent de répondre à ces préférences, ce qui fait qu'ils restent au sommet des listes de souhaits pour les fêtes. »

Les autres données du sondage comprennent :

les cartes prépayées (51 %), les cartes-cadeaux de magasin (36 %) et les vêtements et accessoires (31 %) sont les trois cadeaux les plus recherchés chez les Canadiens pour la saison des fêtes;

ensuite, on retrouve les livres et DVD (16 %), les appareils mobiles/produits informatiques (12) et les consoles de jeu et les jeux (10 %);

six répondants sur dix (57 %) prévoient d'acheter des cartes prépayées comme cadeau pendant la saison des fêtes;

plus du'un quart (29 %) indiquent qu'ils achèteront des cartes prépayées et plus du tiers des répondants (36 %) affirment qu'ils achèteront des cartes-cadeaux de magasin et;

trois quarts des répondants (75 %) préfèrent recevoir une carte prépayée qu'ils peuvent utiliser presque partout au lieu d'une carte-cadeau de magasin pour un magasin donné;

huit répondants sur dix (78 %) aiment avoir le choix d'acheter de nombreuses marques de cartes-cadeaux de magasin;

Plus des deux tiers des répondants (71 %) préfèrent offrir des cartes prépayées plutôt que de l'argent comptant, afin de s'assurer que le destinataire l'utilisera pour s'acheter quelque chose de spécial.

À propos des cartes prépayées

Les cartes prépayées constituent un outil de paiement souple et facile à utiliser. Les cartes peuvent servir partout où les réseaux (American Express, MasterCard et Visa) sont présents, même en ligne et dans le monde entier. Aux points de vente, les cartes prépayées ont l'apparence et la fonction des cartes traditionnelles de débit. Elles garantissent la même protection contre la fraude et les pertes que toutes les autres cartes du réseau, à une exception près : elles permettent d'accéder à des montants préétablis et prépayés par un consommateur, un gouvernement ou une entreprise.

À propos de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP)

L'OCFCP est une organisation à but non lucratif, et la porte-parole de l'industrie des produits de paiement prépayés à utilisation générale au Canada. Elle est la seule association exclusivement consacrée à cette industrie en plein essor, et elle a reçu l'appui des principales institutions financières, des réseaux de cartes de paiement, ainsi que d'autres intervenants de l'industrie. L'OCFCP mise sur la sensibilisation et l'éducation, afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de profiter entièrement de ces produits populaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web www.cppo.ca . Communiquez avec l'OCFCP sur Twitter et LinkedIn .

___________________________

1 Annual October Holiday Consumer Survey (Sondage annuel d'octobre sur les achats des fêtes) de la NRF, mené par Prosper Insights & Analytics : https://nrf.com/media-center/press-releases/consumers-will-spend-41-percent-more-last-year-during-winter-holidays

SOURCE Canadian Prepaid Providers Organization

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 10:59 et diffusé par :