Bientôt le plus grand évènement d'Asie sur la ville intelligente : le Smart City Summit & Expo aura lieu en mars 2019







TAIPEI, Taïwan, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- L'évènement Smart City Summit & Expo (SCSE) 2019, le plus grand salon annuel d'Asie sur la ville intelligente, aura lieu à Taipei, Taïwan, du 26 au 29 mars. Organisé conjointement par le gouvernement municipal de Taipei, la Taiwan Smart City Solutions Alliance et la Taipei Computer Association, le SCSE a invité des professionnels du monde entier à venir partager leurs expériences en termes de développement des villes intelligentes et à présenter les solutions innovantes qu'ils proposent depuis 2014.

En 2018, le SCSE a attiré 120 dirigeants et représentants des villes venant de 50 pays, 210 exposants et plus de 30 000 visiteurs.

Le Smart City Summit & Expo 2019 se caractérisera notamment par :

1. L'intelligence artificielle des objets (AIoT) qui vitalise la ville intelligente

Au cours des cinq dernières années, le SCSE a été placé sous le thème « Construire des villes intelligentes s'appuyant sur l'IdO », ce qui a mis l'accent sur l'importance de l'IdO (Internet des objets) et des applications urbaines intelligentes dans le monde entier. Pour son édition 2019, le SCSE prévoit d'exposer la valeur des applications de l'intelligence artificielle (IA) dans les villes intelligentes, par le biais du lancement d'une large gamme de technologies mises à jour et de perspectives d'avenir.

2. Une exposition sur les soins de santé intelligents de plus grande envergure

Consciente du grand potentiel véhiculé par l'industrie des soins de santé intelligents, la Smart Healthcare Expo (SHE), organisée conjointement par la Joint Commission of Taiwan, la Taiwan Smart City Solutions Alliance et la Taipei Computer Association, a connu sa première édition en 2018. Dans l'optique de devenir le principal évènement s'articulant autour des soins de santé intelligents, la SHE invite non seulement les directeurs des hôpitaux de Taïwan et de l'étranger, mais organise également des forums professionnels afin d'encourager les experts de la santé des différents pays à communiquer. Vous en saurez plus sur https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/expo/she.

3. Un plus grand nombre d'expositions secondaires exhaustives

Les applications pour les villes intelligentes couvrant de nombreux aspects, le SCSE va développer ses thèmes par le biais d'expositions secondaires en 2019, qui auront notamment trait à l'éducation intelligente, aux bâtiments intelligents et à la mobilité intelligente. Avec la collaboration de la Taiwan Intelligent Building Association, de l'Innovation Learning Center de l'Institute for Information Industry, du Département de l'Éducation du gouvernement municipal de Taipei, du Bureau de développement industriel du ministère des Affaires économiques, de l'Industrial Technology Research Institute et de l'Intelligent Transport Society of Taiwan, le SCSE compte bien réunir les experts de l'industrie, du gouvernement et des institutions du savoir pour illustrer le développement florissant de la ville intelligente.

Face au développement rapide des villes intelligentes dans le monde entier, le SCSE est assurément le centre névralgique des affaires pour trouver les meilleurs partenaires. N'hésitez pas à contacter Tina Chang (+886-2-2577-4249, poste 805, tina_chang@mail.tca.org.tw) pour en savoir plus sur les offres spéciales de partenariat avec les médias. Vous trouverez des informations complémentaires en cliquant sur http://en.smartcity.org.tw/.

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 10:51 et diffusé par :