Keolis Canada devient le plus important opérateur d'autobus scolaires de type C 100% électriques en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Keolis Canada est fière d'annoncer la commande de 12 autobus scolaires de type C 100 % électriques de La Compagnie Électrique Lion, l'une des transactions les plus importantes de l'histoire du manufacturier québécois. Cette transaction va dans le même sens que la volonté de la population, alors que 92% des Québécois souhaitent que les commissions scolaires et les écoles favorisent l'utilisation des autobus électriques. Par ailleurs, avec cette commande, Keolis Canada devient l'opérateur du plus grand nombre d'autobus scolaires électriques de type C en Amérique du Nord.

Un partenariat qui étend ses racines

Dès 2016, Keolis Canada avait fait l'achat de deux autobus scolaires électriques LionC à La Compagnie Électrique Lion. Leur mise en opération pendant deux années étant couronnée de succès, Keolis Canada fait aujourd'hui l'acquisition de 12 nouveaux autobus scolaires électriques du manufacturier québécois. Ceux-ci seront en opération dès 2019 sur la rive nord de Montréal.

Ce sont donc 770 élèves qui seront transportés et 448 000 km qui seront effectués annuellement par les 14 autobus scolaires électriques de Keolis Canada dans la Commission Scolaire des Affluents.

Keolis Canada est fermement engagée dans les mobilités durables et reste en permanence à l'affût des innovations proposant des solutions pérennes et performantes. La commande annoncée aujourd'hui s'inscrit ainsi dans la volonté de Keolis Canada d'être le partenaire idéal des territoires souhaitant accélérer leur transition énergétique en s'engageant auprès de ceux-ci pour codévelopper les solutions de mobilité durable les mieux adaptées à leurs contraintes locales.

Les autobus électriques LionC, bien reconnaissables avec leurs pare-chocs bleus, sont fabriqués et totalement assemblés au Québec, à Saint-Jérôme. Il s'agit du seul véhicule scolaire électrique de type C fabriqué en Amérique du Nord garantissant les meilleures conditions de transport quelles que soient les prévisions météorologiques.

Les Québécois en faveur de l'électrification des transports

Par ailleurs, en marge de cette transaction, La Compagnie Électrique Lion a effectué un coup de sonde dans la population et le message est clair : les Québécois sont pour une plus grande électrification des transports.

92 % des gens croient que l'électrification des transports est une bonne façon de réduire l'émission de gaz à effet de serre.

93 % pensent que les gouvernements devraient encourager l'électrification des transports.

93 % estiment que de changer les autobus au diesel pour des autobus électriques contribuerait à la qualité de l'air.

87 % croient que les émissions de diesel des autobus ont un impact négatif sur la santé des enfants transportés.

Citation

« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir transporter la nouvelle génération québécoise dans la région de Lanaudière avec ces autobus scolaires électriques. Keolis est activement engagé en faveur du mieux-vivre sur les territoires qu'elle dessert et met beaucoup d'énergie dans le développement et le déploiement des nouvelles mobilités électriques, car elles représentent selon nous l'avenir du transport collectif et notre vision du transport de demain. »

Patrick Gilloux, président et chef des opérations de Keolis Canada

« C'est un plaisir pour la Commission scolaire des Affluents de pouvoir bénéficier des autobus électriques acquis par notre transporteur Keolis Canada. Grâce à cette initiative, des centaines d'enfants seront quotidiennement transportés dans un environnement plus sain tant pour eux que pour la planète »

Thomas Duzyk, président de la commission scolaire des Affluents

« Nous sommes très heureux d'accompagner Keolis Canada dans ses engagements envers les mobilités durables ! En espérant que cette transaction inspire tous ceux qui souhaitent trouver une solution de transport économique, durable et environnementale à se tourner vers l'électrification. »

Marc Bédard, président et fondateur de La Compagnie Électrique Lion

À propos de Keolis Canada

Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes qu'il s'agisse de transport interurbain, urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé, ou de train léger. Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 410 véhicules dont 14 rames de train léger avec la mise en place future des opérations de Keolis Grand River en Ontario. Chaque année, Keolis Canada transporte près de 10 millions de passagers et plus de 1 million de colis.

Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de train léger dans le monde, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses partenaires pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome électrique et téléphérique urbain.

Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de voyageurs ont utilisé l'un des services de mobilité partagée proposés par Keolis.

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars canadiens) en 2017.

À propos de La Compagnie Électrique Lion

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des autobus et des minibus 100 % électriques conçus pour le transport scolaire, adapté et collectif ainsi que des camions commerciaux électriques. Nous sommes un leader en électrification des transports en Amérique du Nord.

Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble batterie, fourgon et le groupe motopropulseur.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre communauté, notre environnement et de notre qualité de vie.

ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.

