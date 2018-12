5e édition du Porc Show - Plus de 1 100 acteurs de la filière porcine rassemblés à Québec pour continuer... d'innover!







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est au terme d'une année marquée par un environnement commercial instable, notamment dû aux soubresauts des États-Unis et de la Chine, que ce sont rassemblés les 11 et 12 décembre derniers au Centre des congrès de Québec, plus de 1 100 participants de la filière porcine motivés à faire encore mieux. La 5e édition du plus grand rendez-vous canadien de l'industrie s'est déroulée sous le thème de l'innovation avec une programmation tournée vers les enjeux actuels auxquels font face l'ensemble des acteurs de la filière.

« Le Porc Show, c'est notre rendez-vous annuel incontournable qui permet à tous les maillons de la chaîne, des producteurs aux détaillants, en passant par les fournisseurs, les transformateurs et même la relève culinaire, de s'outiller et de travailler ensemble pour amener la filière porcine québécoise encore plus loin », a souligné M. Luc Ménard, président du Porc Show et directeur général de l'entreprise F. Ménard inc. « Les défis sont nombreux puisque les tendances technologiques et alimentaires sont en constante évolution, mais pour avoir constaté la richesse des discussions des derniers jours, c'est ensemble que nous allons les relever! », a ajouté M. Ménard.

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, a d'ailleurs pris part à l'événement. Il y a souligné l'excellence et le travail accompli par l'ensemble des partenaires de la filière porcine.

Des conférences et ateliers ancrés dans la réalité

Cette année, la programmation a répondu aux besoins de l'ensemble des acteurs de la filière porcine en considérant les enjeux du moment, dont les tendances technologiques et alimentaires, ainsi que les contextes sociopolitique et commercial.

Le coup d'envoi du Porc Show a été donné par Brett Stuart de Global AgriTrends avec la conférence La production porcine mondiale en 2019 : Commerce, Trump et offre croissante. Dans cette dernière, il a notamment été question des effets des enjeux commerciaux auxquels ont été confrontés les acteurs de la filière dans la dernière année et de l'évolution du marché du porc sur l'échiquier commercial mondial. M. Stuart a également présenté ses prévisions pour le secteur pour l'année 2019.

Un autre moment marquant de la journée a été la conférence L'intelligence artificielle au service de l'industrie porcine présentée par Jacquelin Labrecque de Conception Ro-Main inc. Le conférencier a démystifié l'intelligence artificielle dans le secteur agricole afin de comprendre et expliquer comment elle peut devenir un levier de performance pour les acteurs du secteur porcin. Il a également été question des nouvelles méthodes technologiques qui permettent d'améliorer la productivité dans le secteur tel que l'analyse d'image pour comprendre le comportement des animaux et l'analyse sonore pour détecter les maladies de façon précoce.

Alors que la consommation de viande est au coeur de nombreux débats sociaux et environnementaux, la consultante en marketing alimentaire et santé Isabelle Marquis a pour sa part présenté la conférence Nutriments de l'heure, comment les protéines animales et végétales se différencient-elles? Que ce soit sur le plan de la valeur nutritive, des impacts environnementaux ou du marketing, l'experte s'est attardée aux éléments de différenciation des protéines animales et végétales; un thème audacieux et d'actualité.

Des acteurs reconnus pour l'excellence et l'importance de leur travail

Les organisateurs du Porc Show ont profité de l'événement pour remettre le Prix reconnaissance Éleveur à Mme Sophie Bédard et M. Denis Richard, des Élevages Soden inc à Leclercville. Ces derniers présentent une feuille de route professionnelle bien remplie et sont considérés comme des pionniers de la production par leur implication dans de nombreuses et diverses organisations. Leur expérience et leur point de vue sur la production porcine sont d'ailleurs régulièrement sollicités lors de conférences et panels.

Le bien-être animal est très important pour Les Élevages Soden. Les nouveaux employés doivent signer un contrat qui les oblige à se conformer à un code de conduite stricte respectant des normes. De plus, afin de diminuer le stress des animaux lors du chargement dans les camions, un corridor et un quai ont été aménagés pour faciliter les déplacements.

La construction de nouveaux bâtiments qui a été pensée avec une volonté de développement durable, traduit par un choix particulier de matériaux et d'équipements, a permis de réduire considérablement la consommation d'eau et d'électricité.

Dans le cadre de l'événement, l'organisation a également souligné l'importance de la collaboration des détaillants dans la promotion du porc du Québec ainsi que l'implication des travailleurs d'usine de transformation, des acteurs incontournables de la filière.

À propos du Porc Show

Le Porc Show c'est l'occasion d'assister à des conférences bilingues, accéder à une zone de kiosques variés, participer à une soirée festive surprenante et réseauter avec l'ensemble de la filière. Tout le secteur porcin est invité à s'y rassembler pour s'outiller et mieux relever les défis quotidiens. Parallèlement, Le Porc Show se veut une occasion de célébrer et de promouvoir l'excellence des produits du porc, un secteur générant 26 500 emplois et des retombées économiques de plus de 2,55 milliards de dollars pour l'économie québécoise.

SOURCE Le Porc Show

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 10:39 et diffusé par :