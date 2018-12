Le service 211 maintenant implanté dans la MRC des Jardins-de-Napierville







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La MRC des Jardins-de-Napierville, le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM), maître d'oeuvre du service 211, ainsi que Centraide du Grand Montréal sont très fiers de l'implantation du 211 dans de la MRC des Jardins-de-Napierville. «?À compter de maintenant, le service téléphonique 2-1-1 est disponible dans les onze municipalités de la MRC, de 8 h à 18 h, tous les jours, y compris les jours fériés?», précise Mme Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM. «?Il n'y a qu'à composer ces trois chiffres faciles à retenir pour rejoindre une conseillère et avoir une voix humaine au bout du fil. De plus, le site web www.211qc.ca est accessible en tout temps pour les citoyens, les intervenants sociaux et les organismes?», indique-t-elle.

«?C'est un beau moment pour les citoyennes et citoyens de notre MRC ainsi que pour nos organismes communautaires, souligne M. Paul Viau, préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville. Nous avons pris la décision de rendre le service 211 accessible sur notre territoire, car nous avons compris qu'il s'agit d'un service facile d'accès, un guichet intégré pour tous ceux qui cherchent des services communautaires ou publics, pour des personnes confrontées à des obstacles et des difficultés sociales ainsi que pour les intervenants et professionnels oeuvrant dans les services de santé et des services sociaux, au sein des organismes gouvernementaux et bien sûr, dans le milieu communautaire?».

Tous les organismes qui se retrouvent dans la MRC, ainsi que les organismes qui la desservent sont répertoriés dans la banque de données du 211 qui comptent près de 6?000 ressources vérifiées et mises à jour régulièrement qu'il s'agisse de ressources pour les aînés ou les personnes immigrantes, de dépannage alimentaire, d'assistance matérielle, de logement abordable, de service pour la jeunesse ou la famille, d'aide pour les itinérants, de soutien à l'emploi, de bénévolat et plus encore.

«?Nous savons tous que personne n'est à l'abri de traverser des moments parfois difficiles et dans ces situations, avoir accès rapidement à du soutien peut faire la différence. », souligne Mme Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, co-leader du 211.

« Le 211 est un moyen privilégié, gratuit, disponible pour toutes et tous, permettant d'aider les personnes qui ont des besoins sociaux en les référant aux ressources sociocommunautaires pour qu'elles puissent trouver une réponse à leur problème et ainsi reprendre le pouvoir d'agir sur leur situation », poursuit-elle. « Par ailleurs, les statistiques compilées à partir des demandes faites au 211, peuvent fournir aux décideurs et aux organismes une bonne lecture de l'évolution de la situation sociale, notamment des besoins à combler quant au déploiement des ressources sur le territoire, ajoute-t-elle. Le 211 est aussi très important pour tous les intervenants et les travailleurs sociaux qui oeuvrent auprès des personnes en difficulté. »

Dans le Grand Montréal, le 211 est maintenant disponible dans plus de 90 municipalités incluant les onze municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville : Canton de Hemmingford, Village de Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Rémi et Sainte-Clotilde.

La MRC des Jardins-de-Napierville

La MRC des Jardins-de-Napierville est un organisme régional regroupant onze municipalités. L'instance oeuvre en faveur du développement régional et de la concertation. Grâce à une équipe de professionnels, elle soutient l'aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles, la prévention des incendies et le développement culturel. Forte d'une politique de développement social et d'une politique des aînés et des familles, la MRC ne cesse d'accentuer ses efforts pour l'amélioration de la qualité de vie de ses 28?624 citoyens.

Centre de Référence du Grand Montréal

Le Centre de Référence du Grand Montréal offre des services bilingues d'information et de référence sociocommunautaire par téléphone, en ligne et grâce à des répertoires imprimés aux citoyens et aux intervenants du Grand Montréal, par le service 211 Grand Montréal. Il gère également deux lignes téléphoniques de soutien, d'information et de référence, accessibles partout au Québec, Drogue : aide et référence et Jeu : aide et référence ainsi que le programme TéléCounseling pour joueurs excessifs.

Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57?000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et 22?000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

SOURCE Centre de Référence du Grand Montréal

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 10:25 et diffusé par :