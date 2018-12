Bombardier nomme Sandra Buckler directrice principale, Affaires externes et Relations publiques







MONTRÉAL, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Sandra Buckler au poste de directrice principale, Affaires externes et Relations publiques. Basée à Toronto, Mme Buckler aura comme responsabilités de développer et soutenir les activités de communications externes de l'entreprise. Son action portera plus particulièrement sur les communications stratégiques pour l'ensemble des secteurs d'activité, sur les relations médias ainsi que sur l'engagement auprès des parties prenantes et des communautés en Ontario.



Professionnelle chevronnée en affaires publiques, Mme Buckler cumule plusieurs années d'expérience à des postes de haut niveau dans le secteur privé au Canada et aux États-Unis ainsi qu'au gouvernement du Canada. Mme Buckler a récemment complété un contrat de conseillère en communications stratégiques auprès du Service de police de Toronto sur les façons de faire connaître son nouveau modèle de prestation de services. Auparavant, Mme Buckler a mis en application ses compétences en gestion de la réputation, en défense des intérêts et en communication de crise, en relations gouvernementales et en communications avec les employés auprès de diverses entreprises, notamment des entreprises du secteur du transport comme Bombardier et une grande entreprise de détail canadienne.

« Sandra est la personne idéale pour représenter notre entreprise et ses 6000 employés en Ontario. Nous sommes impatients de la voir gérer nos communications stratégiques et défendre les intérêts de Bombardier dans la grande région de Toronto, à Kingston et à Thunder Bay », a dit Mike Nadolski, vice-président, Communications et Affaires publiques, Bombardier Inc.

Mme Buckler est titulaire d'un diplôme de l'Université McMaster de Hamilton, Ontario. Elle est fréquemment invitée à parler des communications stratégiques, notamment au Collège des Forces canadiennes, à l'École de politique publique de l'Université de l'Alberta, à l'Université McGill, à Industrie Canada et à l'Agence spatiale canadienne.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

