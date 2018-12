Nomination à la Commission de l'enseignement secondaire du Conseil supérieur de l'éducation







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, annonce la nomination d'un nouveau membre qui siégera à la Commission de l'enseignement secondaire du Conseil.

Il s'agit de M. Benoit Petit, conseiller pédagogique pour le Service national du RECIT dans le domaine du développement de la personne, à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Le Conseil pourra bénéficier de ses connaissances et de son expertise en matière d'éducation jusqu'au 31 août 2021.

Les membres des commissions sont nommés par le Conseil après consultation des institutions et des organismes intéressés par l'ordre ou le secteur d'enseignement visé. Soulignons toutefois qu'ils n'agissent pas à titre de porte-parole de leur organisation respective, mais que c'est par l'expression de leur point de vue et par leur expertise qu'ils contribuent à ce que les travaux du Conseil tiennent compte de la diversité des perspectives. Leur mandat est d'au plus trois ans et n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois.

Les commissions sont mandatées par la table du Conseil de préparer des avis, qu'elles lui soumettent ensuite pour adoption. Elles se réunissent au moins quatre fois par année.

Rappel de la mission du Conseil supérieur de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme de consultation et de réflexion critique. Il a pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et de lui faire des recommandations sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil est le fruit de délibérations entre ses membres, lesquelles sont alimentées par la recherche scientifique, par l'audition d'experts ainsi que par des consultations menées auprès d'acteurs de l'éducation. La légitimité du Conseil tient à son indépendance, à ses ancrages dans les divers milieux et à la rigueur de ses travaux d'analyse. Au fil de ses publications et des liens qu'il tisse entre le public et le gouvernement en matière d'éducation, le Conseil contribue au développement d'une vision à moyen et à long terme du système d'éducation qui dépasse les intérêts particuliers.

