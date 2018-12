Cargill établit un plan pour mettre fin à la déforestation liée au cacao







Le plan d ' action stratégique intitulé « Prot ect Our Planet » décrit comment Cargill éliminera la déforestation de sa chaîne d ' approvisionnement en cacao.

D ' ici 20 20 , l ' entreprise atteindra 100 % de traçabilité pour sa chaîne d ' approvisionnement direct e en Côte d ' Ivoire.

Au-delà du Ghana et de la Côte d'Ivoire, le plan étend l'action à cinq pays producteurs et à la chaîne d'approvisionnement indirecte.

Cargill a établi un plan d'action afin d'éliminer la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement en cacao. Le plan « Protect Our Planet » présente les mesures concrètes prises par l'entreprise pour atteindre 100 % de traçabilité de ses fèves de cacao et comprend un engagement visant à arrêter la conversion de forêts au Ghana et en Côte d'Ivoire pour la production de cacao. Il élargit en outre les efforts de Cargill en matière de protection des forêts à cinq pays producteurs (Brésil, Indonésie, Cameroun, Côte d'Ivoire et Ghana) ainsi qu'à la chaîne d'approvisionnement indirect en cacao, tout en assurant les futurs moyens de subsistance et la résilience des petits producteurs de cacao.

« Nous sommes conscients de l'extrême urgence de nous attaquer aux défis liés au climat et à la déforestation. Cela signifie que nous devons nous engager dans des programmes pour arrêter la déforestation dans les pays où nous nous approvisionnons en cacao », a déclaré Harold Poelma, président de Cargill Cocoa & Chocolate. « Nous avons déjà pris des mesures importantes, mais il faut aller encore plus loin et nous pensons que ce plan d'action nous permettra d'atteindre notre objectif. »

En octobre 2017, Cargill a dévoilé cinq objectifs de durabilité pour un secteur du cacao prospère et durable, dans la lignée des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. Le plan « Protect Our Planet », qui sera mis en oeuvre dans cinq pays d'origine où Cargill s'approvisionne en cacao ainsi que sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement indirecte de l'entreprise, définit comment l'entreprise atteindra ces objectifs et éliminera la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement à l'horizon 2030. Cela comprend :

La transparence de la chaîne d'approvisionnement : Cargill souhaite atteindre 100 % de traçabilité de ses fèves de cacao. L'entreprise cartographiera l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement en cacao à l'aide de données GPS et d'un mapping polygonal des exploitations autour du monde, afin de localiser précisément les exploitations agricoles et d'évaluer leur taille avec précision. Cargill continuera à introduire des technologies de traçabilité aux coopératives et aux agriculteurs comme la système de gestion pour les coopératives, « Coop Management System », où le code-barres permet à l'entreprise de tracer les fèves depuis la ferme. Au Ghana , Cargill a déjà atteint une traçabilité totale des fèves, de la ferme jusqu'à l'usine, en utilisant ces technologies et vise à atteindre le même résultat en Côte d'Ivoire en 2020, où l'entreprise a déjà cartographié plus de 80 000 agriculteurs dans 120 000 fermes de sa chaîne d'approvisionnement indirecte. Le programme Cargill Cocoa Promise : Cargill intègre des projets de protection de l'environnement dans son programme Cocoa Promise. Cela comprend l'élargissement des programmes en place pour cultiver plus de cacao sur moins de terres ou liés à des questions d'économie et de travail pour inclure l'agroforesterie et la conservation. L'engagement des fournisseurs : l'entreprise s'engage à gérer les risques de déforestation non seulement au niveau la chaîne d'approvisionnement de son initiative Cargill Cocoa Promise, mais aussi des chaînes d'approvisionnement indirectes en cacao et en ingrédients à base de chocolat. Cela comprend des normes plus strictes pour les fournisseurs tiers en vue d'améliorer leur propre transparence et de renforcer leur capacité à relever des défis courants. Une transformation ensemble : l'instauration de pratiques durables va bien au-delà des actions ou des intérêts d'une seule entreprise. L'année dernière, Cargill a cosigné la Cocoa & Forests Initiative (CFI) avec trente-quatre autres entreprises du secteur du chocolat et du cacao, la Fondation mondiale du cacao et l'Initiative de commerce durable (IDH) pour une chaîne d'approvisionnement en cacao équitable et sûre. Le plan « Protect Our Planet » comprend également des accords de collaboration avec des initiatives (sous-)nationales et de préservation du paysage. Il soutient par ailleurs des mécanismes plus stricts d'application des lois. La rédaction de rapports et le partage d'informations : Cargill s'est engagé à rédiger chaque année un compte rendu de la situation pour toutes ses parties prenantes clés, dont ses clients, la CFI, les ONG et d'autres acteurs. En partageant les progrès et les enseignements tirés avec des intervenants du monde entier, les participants à la chaîne d'approvisionnement en cacao et les autres protagonistes pourront apprendre les uns des autres dans le cadre de ce processus visant à mettre fin à la déforestation.

« Les inquiétudes concernant la déforestation et son impact demandent une réponse conjointe des secteurs privé et public, des entreprises et des citoyens », a souligné Harold Poelma. « Nous sommes déterminés à jouer notre rôle pour mettre fin à la déforestation dans le secteur du cacao tout en améliorant la vie des producteurs de cacao et de leurs communautés, en renforçant notre capacité à prospérer en tant qu'entreprise et en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. »

