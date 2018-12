Les consultations démontrent un fort soutien pour le retour du baseball majeur à Montréal







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Groupe souhaitant le retour d'une équipe de la Major League Baseball (MLB) à Montréal (le Groupe de Montréal) a annoncé aujourd'hui les principales conclusions de l'étude de marché et des consultations concernant les dynamiques du marché et la construction d'un nouveau stade. L'étude et les consultations ont été réalisées en 2018 par Conventions, Sports & Leisure International (CSL), un consultant de premier plan dans les industries des congrès, du sport et du divertissement.

L'étude de marché et de faisabilité financière réalisée par CSL comprenait une analyse des données démographiques et socio-économiques qui caractérisent le marché de la région métropolitaine de Montréal. Le processus de consultation de CSL comportait trois volets: six groupes de discussion constitués à partir de plus de 1 300 candidats intéressés, des entretiens individuels avec plusieurs chefs d'entreprise d'envergure de Montréal et un sondage en ligne réalisé auprès de 13 900 personnes. Les résultats du processus de consultation ont permis au Groupe de Montréal d'obtenir des commentaires importants sur le type d'expérience de baseball recherchée par les amateurs de baseball de Montréal.

« Nous avons commandé une étude exhaustive impliquant la consultation d'un grand nombre de parties prenantes de la région métropolitaine de Montréal. Nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes qui ont participé à nos groupes de discussion, interviews et au sondage sur le baseball, ce qui nous a permis de recueillir des informations extrêmement utiles. Les résultats montrent à quel point les gens sont intéressés par le retour d'une équipe majeure de baseball (MLB) à Montréal. Les données que nous avons recueillies nous aideront grandement à atteindre notre objectif ultime de ramener la LMB à Montréal d'une manière excitante, profitable et durable », a déclaré Stephen Bronfman.

La conclusion de l'étude confirme que Montréal possède les caractéristiques de marché requises pour soutenir efficacement une équipe de la LMB à long terme. Le marché local et régional exprime un vif intérêt et une grande ouverture face au retour de la LMB. Voici quelques faits saillants sur le marché montréalais:

Le marché de la télévision montréalaise se classe dans la moitié supérieure de tous les marchés de télévision de la LMB: pour la taille totale du marché de la télévision, Montréal se classerait au 12 e rang sur 27 marchés.

rang sur 27 marchés. Montréal est le marché le plus fort parmi les candidats potentiels à une expansion ou à une relocalisation: en ce qui concerne les autres équipes d'expansion ou ville de relocalisation, Montréal se classe au 1 er rang en termes de population, au 1 er rang pour le marché de la télévision, au 1 er rang pour le nombre de sociétés et au 2 e rang pour le revenu médian des ménages.

rang en termes de population, au 1 rang pour le marché de la télévision, au 1 rang pour le nombre de sociétés et au 2 rang pour le revenu médian des ménages. Montréal se classe au 15e rang sur 27 marchés de la LMB pour la taille de la population métropolitaine, au 18e rang en ce qui concerne le revenu médian des ménages et au 19e rang en ce qui concerne les sociétés dont les ventes annuelles sont d'au moins 5 millions de dollars et qui emploient au moins 25 personnes.

Conclusions des groupes de discussion

Six groupes de discussion ont été organisés et les principales conclusions des discussions sont les suivantes:

90 % des participants préfèrent que le stade de baseball soit situé proche du centre-ville.

80 % des participants feraient du vélo, marcheraient ou prendraient les transports en commun pour se rendre au stade de baseball.

Les sièges d'admission générale et les options de sièges premium suscitent un vif intérêt.

En termes d'expérience dans le stade, les participants ont mentionné les espaces de rassemblement, une offre relevée incluant des choix d'aliments et de boissons locales, des éléments de design locaux et uniques, des coursives larges et ouvertes et la présence de technologies de pointe, qu'ils aimeraient retrouver dans le nouveau stade.

Point de vue des chefs d'entreprise

Les résultats des entrevues avec 13 dirigeants d'entreprises de premier plan de Montréal ont démontré que tous les participants avaient une attitude positive à l'égard du retour de la LMB. Ils croient également que:

Une nouvelle équipe de la LMB ajouterait au profil et à l'attrait de la ville.

Il existe une base solide d'entreprises, une croissance démographique et d'autres indicateurs démographiques.

Les propriétaires de la franchise doivent s'engager pour la ville et être visibles dans la communauté.

En ce qui a trait aux préférences concernant le nouveau stade, les chefs d'entreprise interrogés ont déclaré:

Une localisation au centre-ville est très importante pour tous les participants.

L'accès aux transports en commun et à des terrains pour du développement connexe est essentiel au succès.

70 % d'entre eux préfèrent une capacité de 35 000 sièges ou moins.

Le stade devrait avoir une atmosphère sociale, un design qui s'intègre bien au style architectural local et être une destination accessible toute l'année.

En ce qui concerne les sièges et les tarifs du nouveau stade, les chefs d'entreprise ont répondu que:

Ils achèteraient tous des billets dans un nouveau stade.

Plus de 75 % achèteraient un type de sièges premium.

Les suites de luxe constituent l'offre la plus populaire (46 % de tous les participants).

Plusieurs d'entre eux étaient intéressés par les commandites d'entreprise et les opportunités de droits de dénomination.

Résultats du sondage

Les résultats du sondage sont d'un intérêt particulier. Les répondants provenaient de trois bases de données: la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la page Facebook ExposNation et les membres de Baseball Québec. Ensemble, ces bases de données totalisent 245 000 personnes, dont 13 900 ont répondu au sondage, soit 6 %, avec une marge d'erreur de 0,81%. L'enquête couvrait un large éventail de sujets, dont l'intérêt pour le baseball majeur, l'attitude vis-à-vis du retour potentiel d'une équipe de la LMB, le design et la capacité d'un stade de baseball préférées, les moyens de transport envisagés, l'intérêt pour l'achat de billets, les aménagements à privilégier, ainsi que le profil démographique et socio-économique. Voici les principaux résultats du sondage:

93 % des répondants avaient une attitude positive à l'égard du retour de la LMB à Montréal.

64 % des répondants préfèrent un stade de baseball de 35 000 places ou moins.

Parmi les équipements les plus importants du nouveau stade, les répondants ont indiqué un système d'écrans d'affichage et de sonorisation à la fine pointe de la technologie, un accès au nouveau train léger et au transport en commun, ainsi que des concessions et des toilettes en quantité et en qualité.

96 % de tous les répondants ont indiqué leur volonté initiale d'acheter des billets.

Conclusions générales concernant les sièges et les prix au nouveau stade de baseball

Les entreprises de la région métropolitaine de Montréal sont disposées à soutenir une nouvelle équipe ou un nouveau stade grâce à l'achat de sièges premium et à des partenariats.

L'étude a enregistré le plus grand nombre de réponses au sondage (13 900) et le taux de réponse le plus élevé (6 %) parmi les études récentes menées par CSL pour les franchises de la LMB.

le taux de réponse le plus élevé (6 %) parmi les études récentes menées par CSL pour les franchises de la LMB. Il existe une forte demande pour une variété de forfaits de sièges:

Le nombre total de billets équivalents en saison complète est de 13 927, dont 11 385 sièges non premium et 2 642 sièges premium, à un prix moyen pondéré de 41 $.



Une capacité globale de 32 000 sièges comprenant 60 suites, 5 suites pour des groupes, 100 loges ou tables en terrasse et 1 400 places de club constituerait la configuration idéale.

Au cours des prochains mois, le Groupe de Montréal partagera les résultats de ces consultations ainsi que les résultats de l'étude de marché de CSL avec la Ligue majeure de baseball. Bien que le processus soit complexe, le Groupe de Montréal reste fermement résolu à ramener une franchise de la LMB à Montréal.

À propos du Groupe de Montréal

Stephen Bronfman et ses partenaires forment un groupe de chefs d'entreprise établis à Montréal qui se consacrent à la mise en oeuvre d'un plan qui aboutira au retour de la Ligue majeure de baseball à Montréal. Ce groupe est dirigé par Stephen Bronfman, président exécutif du conseil d'administration de Claridge Inc. et Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge Inc. Le Groupe comprend également Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard, Mitch Garber, président du conseil d'administration du Cirque du Soleil et d'Investir au Canada, Eric Boyko, cofondateur, président et chef de la direction du Groupe Stingray Digital Inc. et Stéphane Crétier, fondateur, président du conseil, président et chef de la direction de Garda World. Le Groupe de Montréal est appuyé par William Jegher, associé, Services consultatifs transactionnels et Leader Services consultatifs transactionnels en immobilier au Québec chez EY, et par Richard Epstein, avocat, associé, membre du conseil d'administration et co-responsable du groupe Fusions et acquisitions chez BCF LLP.

