Des programmes propulsés par l'intelligence artificielle à venir en 2019

TORONTO, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles voies vers l'amélioration des résultats en matière de santé, Green Shield Canada (GSC) est heureuse d'annoncer deux nouveaux programmes qui verront le jour au début de 2019.

Voici « Dot the Diabetes Carebot »...

Des analyses poussées et l'apprentissage machine ont le potentiel de révolutionner la détection et la prise en charge du diabète. La nouvelle année verra le lancement du programme de GSC, « Dot the Diabetes Carebot », en partenariat avec l'entreprise d'analytique en santé MEMOTEXT. Dot est un agent conversationnel et un navigateur conçu pour aider les membres du régime qui pourraient présenter un risque de prédiabète et ceux qui sont déjà atteints du diabète de type 2.

« Nous voulions mieux comprendre, voire prédire, qui présentait un risque de développer cette maladie chronique de plus en plus courante et, par la suite, qui serait susceptible de passer à des traitements plus chers contre le diabète », explique Erin Crump, chef de l'innovation stratégique chez GSC.

Dot aidera les membres du régime à s'y retrouver dans les offres de services de GSC en recommandant les programmes et les outils qui existent, en offrant du soutien au quotidien et en les incitant à s'impliquer grâce à des conseils judicieux et à du contenu motivant.

... et Ivan, l'entraîneur numérique de mise en forme de GSC

Ce service ciblera les membres du régime inactifs et peu actifs. En travaillant avec Ivan, un entraîneur virtuel, les membres du régime de GSC peuvent créer une vidéo personnalisée s'accompagnant d'un plan d'action basé sur leur niveau actuel d'activité et leurs intérêts.

Ces programmes constituent la prochaine étape en matière d'innovation dans le secteur de l'assurance, et ils orienteront les futures stratégies de GSC. « Même si nous sommes ravis de fournir des outils intéressants à nos membres du régime, un autre élément important de ces initiatives est qu'ils nous permettront de recueillir auprès d'eux des données et des commentaires qui nous aideront à innover et à investir davantage », ajoute Erin Crump.

Renseignements :

Service des médias Green Shield Canada

1 800 268-6613, poste 3409

media@greenshield.ca

À propos de Green Shield Canada

GSC est le seul fournisseur national de garanties de soins de santé et dentaires sans but lucratif au Canada, qui s'est donné pour mission de promouvoir l'intérêt commun. GSC est à l'affût de moyens innovateurs qui permettraient aux Canadiens d'améliorer leur état de santé. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration. Grâce à des stratégies de maîtrise des coûts, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, nous créons des programmes personnalisés pour plus de deux millions et demi de participants dans tout le pays. greenshield.ca





