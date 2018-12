Quanta acquiert une participation dans ILGL, une loterie du Nigeria







C'est le premier accord au monde visant à réformer les loteries traditionnelles

DOUGLAS, île de Man, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Quanta a signé des contrats afin d'acquérir une participation dans International Lottery and Gaming Limited (ILGL), et a ainsi conclu la première transaction au monde qui va voir une entreprise spécialisée en blockchain acquérir une entreprise de loterie traditionnelle.

« Cette acquisition va marquer le début d'une ère où l'innovation complète la tradition, en intégrant tous les atouts de la technologie blockchain dans le secteur des loteries. Nous sommes persuadés que nous allons faire la popularité de la blockchain et que cette acquisition représente un jalon important qui permettra à Quanta de cibler d'autres marchés émergents en Afrique et sur d'autres continents », a déclaré Kostas Farris, directeur de la technologie du groupe Quanta.

S'exprimant au nom d'ILGL, Charbel Saadeh, directeur général de Naija Lottery, a déclaré : « ILGL a apporté des jeux très prisés et divertissants aux joueurs nigérians. Nous sommes très heureux de collaborer avec Quanta pour créer une expérience encore plus fascinante afin d'optimiser les jeux de loterie sur le marché nigérian qui compte 200 millions de personnes ».

Au Nigeria, le secteur des loteries est une source majeure de distribution de la richesse au niveau national, tandis que le rôle des cryptomonnaies continue de susciter l'attention dans tout le pays.

À propos de Quanta

Quanta PLC est une entreprise innovante, axée sur la blockchain, qui a recours à des contrats intelligents pour assurer des solutions entièrement automatisées et transparentes alimentées par une blockchain.

Quanta PLC détient Quanta Technology Limited, l'exploitant de la première société au monde de jeux sous licence, s'appuyant sur une blockchain, concrètement sur la plate-forme Ethereum. Ses produits, notamment sa plate-forme de jeu, son générateur de nombres aléatoires, sa passerelle de paiement axée sur les jetons (tokens) et son porte-monnaie de jeux s'appuient sur une blockchain et sont certifiés par celle-ci pour assurer la plus grande confiance et la meilleure transparence dans l'industrie des jeux. L'entreprise a recours à des contrats intelligents pour offrir une automatisation et une intégrité complètes aux loteries.

En nous appuyant sur QNTU, le jeton d'utilité (utility token), Quanta tire parti des services pour renforcer l'engagement des clients. QNTU est actuellement négocié sur cinq systèmes d'échange de cryptomonnaies renommés, à savoir Lykke, HitBTC, Bit-Z, Cryptopia et BitoPro.

Pour en savoir plus sur les produits de loterie de Quanta, veuillez suivre notre compte Telegram https://t.me/quantaofficial,

et visiter nos sites https://quanta.im, https://quantaplc.im ou www.myquanta.im.

Facebook : https://www.facebook.com/quantalottery

Instagram : https://www.instagram.com/quanta_plc/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/13465831/

À propos d'International Lottery and Gaming Limited

International Lottery and Gaming Limited (ILGL) est une société privée fondée au Nigeria, qui a obtenu une licence nationale de niveau A auprès de la Commission nationale de réglementations des loteries et peut par conséquent offrir des jeux de loterie dans tout le pays sous le nom commercial de NaijaLotterytm.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://naijalottery.com/en/home

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Konstantinos Farris

contact@quanta.im

+44 (01) 1624671020

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/796732/Quanta_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 09:09 et diffusé par :