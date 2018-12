La London Life et Placements Mackenzie élargissent leur partenariat et annoncent le lancement d'un programme de gestion des placements fondée sur les objectifs novateur et d'une nouvelle famille de fonds communs de placement







LONDON, ON, le 13 déc. 2018 /CNW/ - En collaboration avec Placements Mackenzie, la London Life est fière d'annoncer le lancement des Portefeuilles gérés Constellation de la London Life, un programme novateur de gestion des actifs fondée sur les objectifs destiné aux conseillers de la Financière Liberté 55* et à leurs clients.

Ce nouveau programme, qui est lancé aujourd'hui dans certains marchés et dont le lancement à l'échelle nationale sera effectué par étapes en 2019, fera concorder les placements des clients avec leurs priorités financières. Grâce à un nouvel outil numérique axé sur le client, les conseillers pourront :

Aider à guider les clients à travers le processus d'évaluation des risques et l'établissement d'un portefeuille axé sur les objectifs au moyen d'une composition de l'actif adéquate et de fonds appropriés

Offrir le rééquilibrage automatique pour chaque objectif

Consacrer plus de temps aux clients et moins de temps à l'administration de leurs comptes

Avoir une vue d'ensemble des actifs du ménage de chaque client au sein du programme

Avoir accès à des rapports en ligne en temps réel pour que les clients restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers

« Nous sommes ravis de lancer ce programme unique et novateur qui permettra d'adopter une approche personnalisée à l'égard des placements », affirme Sam Sivarajan, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Great-West, London Life et Canada-Vie. « Au moyen de Constellation, nous aidons les conseillers à redéfinir la façon dont ils travaillent avec leurs clients pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers. »

Nouvelle famille de fonds communs de placement : les fonds Parcours London Life

En plus des nouveaux Portefeuilles gérés Constellation de la London Life, la London Life et Placements Mackenzie ont aussi annoncé le lancement d'une nouvelle famille de fonds commun de placement - les fonds Parcours London Life - exclusivement offerte par l'intermédiaire des Services d'investissement Quadrus ltée. Ces nouveaux fonds communs sont axés sur des mandats de catégories d'actifs pures et aideront les conseillers à créer efficacement des portefeuilles de clients et à respecter les stratégies de répartition de l'actif pour répondre aux besoins de placement de leurs clients.

« Depuis plus de 25 ans, Placements Mackenzie entretient un partenariat solide à multiples facettes avec la London Life », indique Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Nous sommes impatients de travailler de nouveau ensemble pour mettre ces offres originales en marché, et ainsi aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. »

Ces fonds seront gérés par des gestionnaires de placements institutionnels de calibre mondial, trois d'entre eux étant exclusifs aux fonds Parcours London Life, et constitueront les éléments de base de tous les Portefeuilles gérés Constellation de la London Life.

Les fonds Parcours London Life suivants seront offerts par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée :

Nom du fonds Conseiller de portefeuille Fonds du marché monétaire Parcours London Life Gestion d'investissements Portico Fonds d'obligations de base Parcours London Life Gestion d'investissements Portico Fonds d'actions canadiennes Parcours London Life Gestion d'investissements GWL, une division de Groupe de gestion d'actifs GLC ltée Fonds concentré d'actions canadiennes Parcours London Life Galibier Capital Management Ltd. Fonds d'obligations de base Plus Parcours London Life Placements Mackenzie Fonds d'obligations mondiales de base Plus Parcours London Life Placements Mackenzie Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours London Life Brandywine Global Investment Management, LLC Fonds concentré d'actions américaines Parcours London Life Aristotle Capital Management Ltd. Fonds d'actions américaines Parcours London Life The Putnam Advisory Company, LLC Fonds d'actions internationales Parcours London Life Setanta Asset Management Ltd. Fonds concentré d'actions internationales Parcours London Life Gestion d'actifs Pier 21 Inc. et C Worldwide Asset Management Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents Parcours London Life Placements Mackenzie Fonds d'actions de marchés émergents Parcours London Life Gestion d'actifs Pier 21 Inc. et Northcape Capital Pty. Ltd. Fonds mondial tactique Parcours London Life Irish Life Investment Managers Limited

À propos des fonds Parcours London Life

Les fonds Parcours London Life sont gérés par Placements Mackenzie et distribués exclusivement par les Services d'investissement Quadrus ltée.

À propos des Services d'investissement Quadrus ltée

Services d'investissement Quadrus ltée est l'un des plus importants courtiers en épargne collective au Canada. *Les conseillers de la Financière Liberté 55 offrent des fonds communs de placement par l'entremise de son courtier en épargne collective affilié, les Services d'investissement Quadrus ltée. Quadrus est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc., qui comprend La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds Parcours London Life sont distribués exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services-conseils en placement et des services connexes. Gérant un actif s'élevant à 135,1 milliards de dollars en date du 31 octobre 2018, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des plus importantes sociétés de services financiers au Canada. Elle gère un actif de 153,09 milliards de dollars en date du 31 octobre 2018.

À propos de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie

À la London Life, nous concentrons nos efforts sur l'amélioration du mieux-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous offrons des solutions de sécurité financière à chaque étape de la vie grâce à un éventail de produits, dont des produits d'assurance individuelle, de gestion du patrimoine, ainsi que de planification et d'épargne en vue de la retraite. Depuis 1874, nos clients partout au Canada savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leurs besoins de sécurité financière et que nous respectons nos engagements envers les Canadiens. Avec nos filiales, la Great-West et la Canada-Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir plus, visitez le londonlife.com.

