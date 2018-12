Avis aux investisseurs d'EXFO - Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2019







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ -?EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) annonce qu'elle publiera ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2019 après la fermeture des marchés boursiers le 8 janvier 2019. Le communiqué sera suivi d'une conférence téléphonique à 17 h (heure de l'Est) au cours de laquelle les résultats d'EXFO seront passés en revue. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 323 794-2093. Veuillez noter que vous devrez utiliser le numéro d'identification suivant : 9817746.

Germain Lamonde, président exécutif d'EXFO, Philippe Morin, président-directeur général, et Pierre Plamondon, CPA, vice-président, Finances, et chef de la direction financière seront au bout du fil. Un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera accessible deux heures après sa fin, et ce, jusqu'à 20?h (heure de l'Est) le 15 janvier 2019. Pour ce faire, composez le 719 457?0820 et utilisez le numéro d'identification 9817746.

Le 9 janvier 2019, EXFO tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires à 9 h (heure de l'Est) au Vantage Venues, salle Caledonia (27e étage), au 150, King Street West, à Toronto. Il sera possible d'y assister par téléphone, en mode écoute seulement, en composant le 323 994-2082 et en utilisant le numéro d'identification 1850001. Un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera accessible deux heures après sa fin, et ce, jusqu'à 13 h (heure de l'Est) le 16 janvier 2019. Pour ce faire, composez le 719 457?0820 et utilisez le numéro d'identification 1850001.

Calendrier des événements destinés aux investisseurs

Résultats financiers du premier trimestre de 2019, le 8 janvier 2019 à 17?h (heure de l'Est); par téléphone au 323 794?2093 (numéro d'identification 9817746) ou audiodiffusion au www.EXFO.com/investisseurs.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, le 9 janvier 2019 à 9 h (heure de l'Est); par téléphone au 323 994-2082 (numéro d'identification : 1850001) ou audiodiffusion au www.EXFO.com/investisseurs.

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications dans le monde entier. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et des informations exhaustives dans le cadre de leur abonnement. Ils se fient à notre gamme exceptionnelle d'équipements, de logiciels et de services pour accélérer les transformations numériques leur permettant de déployer la fibre, la 4G/LTE et la 5G. Ils comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse d'importants volumes de données pour garantir la performance de leur entreprise. Après 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, 1 900 collaborateurs d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays en laboratoire, sur le terrain, dans des centres de données et bien d'autres contextes. Pour plus d'informations, accédez au site EXFO.com et suivez-nous sur le blogue d'EXFO (en anglais).

