Gestion de patrimoine Scotia récompensée pour ses services bancaires privés







TORONTO, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia a obtenu le prix des meilleurs services bancaires privés au monde pour les clients ayant un actif net entre 1 et 24 millions de dollars. Décerné par le magazine Global Finance, ce prix souligne l'excellence des conseils offerts à cette clientèle qui cherche à faire fructifier, à préserver et à transférer son patrimoine. Le magazine Global Finance a également décerné à Gestion de patrimoine Scotia cinq prix nationaux, dont celui des meilleurs services bancaires privés pour le Pérou, la Jamaïque et les îles Caïmans.

Les prix des meilleurs services bancaires privés au monde récompensent « les équipes de gestion de patrimoine qui répondent efficacement aux défis et aux possibilités qui caractérisent les services bancaires privés en ce début du 21e siècle », a expliqué Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur de la rédaction, magazine Global Finance.

« Pour Gestion de patrimoine Scotia, cette distinction témoigne du fort calibre des équipes qui sont en place au Canada et à l'international et de leur dévouement à faire en sorte que les clients aux besoins financiers variés et complexes atteignent leurs objectifs, a précisé Glen Gowland, vice-président à la direction, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia. Nous sommes honorés de la confiance que nous accordent nos clients - et nous poursuivons nos efforts pour avoir un impact positif dans leur vie. »

Les récipiendaires des prix des meilleurs services bancaires privés ont été sélectionnés par le comité de rédaction du Global Finance avec la collaboration de dirigeants et d'intervenants du secteur. Les lauréats recevront leur prix à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra au Harvard Club de New York, le 5 février prochain.

À propos de Gestion de patrimoine Scotia

Gestion de patrimoine ScotiaMD offre une approche innovatrice et axée sur le travail d'équipe, qui couvre de façon progressive toutes les étapes de la vie, soit votre famille, votre profession, votre avenir, et ce, une étape à la fois.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); Gestion privée de placements (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; les Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services-conseils en gestion de patrimoine et les services de courtage sont offerts par ScotiaMcLeod, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 97 000 employés et les actifs à 998 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 09:00 et diffusé par :