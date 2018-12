Jimmy Nguyen et Craig Wright de nChain ont été appelés à de nouvelles fonctions pour soutenir la croissance de Bitcoin SV







LONDRES, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- nChain, la firme de recherche et développement de chaîne de blocs, annonce que deux de ses dirigeants, Jimmy Nguyen et Dr. Craig S. Wright, ont été nommés à de nouveaux postes supplémentaires pour soutenir la croissance mondiale de Bitcoin SV (BSV). Émergeant du fork dur controversé de Bitcoin Cash (BCH) le 15 novembre 2018, BSV est aujourd'hui une chaîne et un token séparés qui réalise la vision Satoshi originale pour Bitcoin : rétablir le protocole Bitcoin original, assurer sa stabilité et permettre une mise à l'échelle « on-chain » massive. Nguyen et Wright vont consacrer de plus en plus de temps à des initiatives externes ciblant une adoption globale et une utilisation au niveau de l'entreprise pour Bitcoin SV.

Nguyen rejoint la bComm Association en tant que président fondateur. La bComm Association, première organisation dédiée au bCommerce (commerce Bitcoin), rassemble des développeurs, des commerçants, des bourses, des mineurs ainsi que d'autres participants du réseau Bitcoin. Nguyen dirigera le groupe industriel dans son soutien global de Bitcoin SV en tant que clé de succès financier à long terme pour tous les participants de l'écosystème Bitcoin interdépendant.

Par le biais de la bComm Association, M. Nguyen focalisera ses efforts sur l'éducation en expliquant pourquoi une mise à l'échelle « on-chain » massive via Bitcoin SV est importante, non seulement pour les commerçants et les développeurs d'applications mais aussi pour l'industrie minière. En 2020, la récompense de bloc de Bitcoin sera réduite de moitié à 6,25 pièces, et puis une nouvelle fois de moitié quelques années plus tard. Pour compenser la valeur réduite de la récompense de bloc, les mineurs doivent gagner davantage en termes d'honoraires de transaction, ce qui exige des volumes de transactions nettement supérieurs avec des types différents : paiements simples, tokens, contrats intelligents, ainsi que d'autres. Un volume énorme de transactions nécessitera des blocs pesant plusieurs gigaoctets ou même plus. Il nécessitera également un protocole stable rassurant les entreprises sur l'utilisation de la chaîne de blocs Bitcoin pour les applications d'entreprise. Bitcoin SV est la seule chaîne de blocs à avoir une feuille de route pour atteindre ces objectifs et pour assurer la rentabilité de l'industrie minière de façon à permettre aux mineurs de fournir une puissance et une sécurité informatiques soutenant le réseau Bitcoin pour tous les autres utilisateurs.

De plus, comme annoncé par Squire Mining Ltd., Nguyen et Wright ont été nommés membres inauguraux d'un nouveau conseil consultatif pour Squire. Par le biais de ses filiales, la société canadienne Squire est engagée dans le développement d'infrastructure de minage de données et de technologie de système dans l'espace minier, y compris des puces ASIC et des appareils de minage de prochaine génération.

En outre, Nguyen et Wright siègeront au sein d'un nouveau conseil consultatif stratégique créé pour le nChain Group. En servant dans des rôles stratégiques pour le nChain Group et pour Squire, Nguyen et Wright reflètent la nécessité d'une collaboration accrue entre les différentes parties de l'écosystème de Bitcoin. Wright continuera son travail en tant que scientifique principal chez nChain et se consacrera à promouvoir l'éducation Bitcoin.

Stefan Matthews, président du conseil d'administration du nChain Group (et de Squire), explique :

« Bitcoin SV et la bComm Association jouent un rôle critique pour assurer le succès de l'industrie minière et des autres participants du réseau Bitcoin. C'est pourquoi nous soutenons avec enthousiasme le travail de Jimmy Nguyen en tant que président fondateur de la bComm Association et ambassadeur mondial pour Bitcoin SV. Jimmy est l'une des meilleures voix pour Bitcoin dans le monde et il communique particulièrement bien avec la communauté des affaires. Craig Wright a une compréhension sans égale du fonctionnement technique et économique de Bitcoin et offre la vision la plus puissante pour son potentiel futur. Ensemble, Jimmy et Craig offrent une solide combinaison de direction stratégique dont bénéficiera, non seulement nChain, mais aussi l'ensemble de l'écosystème Bitcoin SV. »

Au fur et à mesure de sa croissance, la bComm Association sollicitera un soutien financier auprès d'autres entreprises ? notamment des mineurs et des entreprises de matériel minier qui bénéficient d'une chaîne de blocs Bitcoin SV massivement mise à l'échelle. L'organisation s'élargira également pour inviter des entreprises majeures qui souhaitent utiliser la chaîne de blocs Bitcoin SV pour des applications de niveau entreprise.

À PROPOS DE NCHAIN : Le groupe nChain est le leader mondial en matière de recherche et de développement de technologies de chaîne de blocs. Sa mission consiste à générer une croissance massive et une adoption mondiale du réseau Bitcoin, en se concentrant sur Bitcoin DV (BSV) en tant que Bitcoin original qui réalisera la vision Satoshi.

