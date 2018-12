Elion à Katowice : la séquestration de carbone sur les terres désertifiées contribuera à réduire l'écart en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre







KATOWICE, Pologne, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- « Utiliser les terres désertifiées de la planète pour intensifier la séquestration de carbone contribuera à réduire l'écart en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre », a expliqué mercredi Wang Wenbiao, président de la société écologique chinoise Elion Resource Group, à l'occasion d'un forum de haut niveau consacré à la coopération Sud-Sud en matière de changements climatiques pendant la conférence de l'ONU sur les changements climatiques qui se tient à Katowice (Pologne).

Lauréat 2017 du prix « Champion de la planète » décerné par le Programme des Nations unies pour l'environnement pour l'ensemble de ses réalisations, Wang a partagé son expérience et sa réussite dans le projet d'écologisation de Kubuqi en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine.

Le projet Elion à Kubuqi a largement contribué à l'action mondiale pour le climat : plus de 6 000 km² de désert ont été réhabilités, ce qui permet de séquestrer 15,4 millions de tonnes de carbone, de produire 18,3 millions de tonnes d'oxygène, d'améliorer la préservation des ressources hydrologiques et de faire sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté.

Wang pense qu'une réussite comme celle du désert de Kubuqi est également possible dans de nombreux autres pays et régions, surtout le long des Nouvelles routes de la soie, où les personnes subissent les effets de la désertification, de la dégradation des sols et des changements climatiques, et il appelle à une action mondiale en faveur d'une intensification de la séquestration du carbone dans les déserts.

« Un hectare de forêt peut stocker presque 1 tonne de gaz carbonique par jour et produire 735 kg d'oxygène. Nous savons qu'un tiers de notre surface terrestre est recouvert de déserts, donc si nous pouvons réhabiliter et verdir une plus grande quantité de terres désertifiées, cela permettra de réduire l'écart en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre », explique Wang.

Elion élargit actuellement ses entreprises vertes dans des pays africains comme le Nigéria et le Maroc.

« La Chine joue un rôle primordial dans les initiatives visant les changements climatiques et, surtout, notre Président Xi a proposé de créer une communauté de destin commun avec l'humanité, et la réforme des structures publiques chinoises montre également que la Chine est attachée à l'Accord de Paris. C'est un soutien et des opportunités dont doivent profiter les secteurs privés comme nous. Nous sommes heureux de partager notre "solution chinoise" dans la gouvernance mondiale et les changements climatiques », explique Wang Wenbiao.

Jorge Chediek, directeur du Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud et Envoyé spécial du Secrétaire général pour la coopération Sud-Sud, explique que l'initiative de Wang pour une action mondiale en faveur de la séquestration de carbone sur les terres désertifiées est d'une grande importance dans la lutte contre les changements climatiques, et il espère que ce type d'initiative sera suivie par d'autres pays.

