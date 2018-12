Julie Lemieux et Louis-Yves Nolin se joignent à l'équipe de direction du Musée de la civilisation







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, est heureux d'annoncer deux nominations importantes au sein de son équipe de direction, soit celle de Julie Lemieux comme secrétaire générale et celle de Louis-Yves Nolin au poste de directeur des finances et opérations. Ils débuteront leurs fonctions le 21 janvier prochain, succédant à Julie Gagnon et à François Plamondon qui quittent le Musée pour une retraite bien méritée.

Citation :

« Ces deux nominations me réjouissent grandement. D'une part, nous avons le privilège d'intégrer à notre institution une personne aussi rassembleuse et dotée d'une vision aussi bien définie des enjeux culturels que Julie Lemieux. Au cours de la dernière année elle a développé, avec l'ensemble du personnel et des partenaires du Musée, une complicité extraordinaire qui nous permettra de mener à bien d'importants projets dont celui de la transformation du Musée de l'Amérique francophone qu'elle continuera de piloter. D'autre part, il est très stimulant d'accueillir Louis-Yves Nolin en raison de sa solide expérience en gestion et de sa connaissance du domaine des arts. Tout comme leurs prédécesseurs, ils sont passionnés de culture et animés d'une volonté d'entreprendre et d'innover afin de propulser le Musée de la civilisation vers de nouveaux sommets. »

Stéphan La Roche, directeur général

Faits saillants :

Madame Lemieux aura le mandat de mettre en oeuvre la réalisation du plan stratégique. Elle supervisera la réflexion sur la transformation du Musée de l'Amérique francophone qu'elle menait à titre de chargée de mission depuis février 2018. Elle assurera également la poursuite des activités d'optimisation des processus ainsi que la réalisation des grands projets stratégiques du Musée. Elle veillera à donner tout le soutien requis par le conseil d'administration et ses différents comités et assurera la coordination des services juridiques et le suivi des plans de développement durable, d'accessibilité universelle ainsi que la gestion documentaire institutionnelle.

Monsieur Nolin sera responsable d'élaborer et de gérer le budget du Musée. Il produira les états financiers en collaboration avec le Vérificateur général et supportera ce dernier dans la réalisation du plan d'audit. Il verra à la mise en place d'un plan de vérification annuel, d'un plan de contrôle interne et d'un plan de gestion des risques. Il s'assurera de l'application des politiques et des processus de suivi, de contrôle et de reddition du Musée en matière de gestion des finances, des immeubles et des ressources matérielles. Il veillera à l'application du plan d'entretien global des bâtiments appartenant au Musée. Il gérera les contrats et les travaux reliés aux projets de construction, rénovation, restauration et aménagement des édifices. Il procédera aux suivis des baux et des ententes avec les locataires et partenaires et supervisera le processus d'approvisionnement de biens et services.

Parcours de Julie Lemieux

Bachelière en droit de l'Université Laval, Julie Lemieux a fait carrière dans le monde de la presse écrite pendant 17 ans. Élue conseillère municipale à la Ville de Québec de 2009 à 2017 elle fut, à titre de vice-présidente du comité exécutif, responsable de nombreux dossiers dont l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le patrimoine, la culture et la techno-culture, les communications et l'image de marque ainsi que les grands événements culturels. Entre 2013 et 2017, elle a représenté le maire de la Ville de Québec au conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial à titre de vice-présidente (2013-2015) et de vice-présidente trésorière (2015-2017), Elle a mené plusieurs des grandes planifications stratégiques de la Ville : Vision de développement de la Bibliothèque de Québec, Vision de l'art public, Vision du développement culturel, Vision du patrimoine 2027, Vision de l'arbre, Programmes particuliers d'urbanisme de Belvédère et de St-Roch et Vision des déplacements à vélo

Parcours de Louis-Yves Nolin

Détenteur d'un baccalauréat en administration et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, Louis-Yves Nolin assumait, depuis un peu plus de 5 ans, les responsabilités de directeur des ressources humaines, de l'administration et du mécénat au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Auparavant, entre juin 2007 et 2013, il a oeuvré au Palais Montcalm d'abord pendant un an au poste de directeur de l'administration avant d'être nommé à la tête de l'institution à titre de directeur général. Monsieur Nolin a occupé également pendant 8 ans les fonctions de directeur de l'administration du Théâtre La Bordée.

