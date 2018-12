Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux musulmans chiites ismaéliens au Canada et à travers le monde pour célébrer le 82e anniversaire de naissance de leur chef spirituel, Son Altesse l'Aga Khan.

« Son Altesse est un leader humanitaire à travers le monde et une voix forte pour le pluralisme et la paix. Depuis plus de 50 ans, il travaille sans relâche pour réduire la pauvreté, faire avancer l'égalité des sexes, et promouvoir les soins de santé et l'éducation pour les plus vulnérables.

« Sa détermination à réunir les gens et son message de compassion nous aident à tracer la voie à suivre. Il nous rappelle tout ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Il nous enseigne également que la réussite ne se mesure pas selon nos réalisations personnelles, mais plutôt selon ce que nous faisons pour les autres.

« L'Aga Khan et le Canada entretiennent une relation importante, comme en témoigne la communauté ismaélienne dynamique de notre pays. Depuis longtemps, nous défendons les mêmes valeurs, soit le respect de la diversité, l'ouverture et la générosité. Tout comme l'Aga Khan, le Canada travaille chaque jour pour bâtir un monde plus pacifique, inclusif et compatissant. Nous sommes fiers d'avoir accordé la citoyenneté honoraire à l'Aga Khan. Nous sommes également honorés d'accueillir le Musée Aga Khan à Toronto ainsi que le Centre mondial du pluralisme à Ottawa.

« Aujourd'hui, Sophie et moi remercions l'Aga Khan d'être une source d'inspiration pour nous tous. Nous lui souhaitons santé et bonheur en cette journée importante. »

