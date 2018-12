difuze, le leader canadien de la distribution et de la production de contenu, choisit eStruxture pour l'aider à répondre à ses exigences grandissantes sur le plan de la capacité







MONTRÉAL, 13 décembre 2018 /CNW/ - eStruxture, l'un des principaux fournisseurs pancanadiens de solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres, est ravi d'annoncer que difuze, un chef de file national de l'industrie des services de distribution et de production de contenu qui est aussi le plus vaste fournisseur de localisation française au Canada, a choisi eStruxture à titre de fournisseur de centre de données. Pour bien remplir ses exigences grandissantes en matière de données et de bande passante tout en servant une liste de clients mondiaux qui ne cesse de s'allonger, difuze conclut que la suite complète de services évolutifs de colocation, d'informatique en nuage et de réseau d'eStruxture est la solution idéale.

Étant un fournisseur de services de doublage, de localisation, de sous-titrage et de diffusion de contenu qui croît rapidement, difuze a besoin d'une solution évolutive et personnalisable pour répondre aux demandes grandissantes de sa clientèle. La société valorise aussi l'infrastructure fiable, la haute disponibilité et l'interconnexion infonuagique souple pour son volume grandissant de contenu médiatique. Les trois centres de données d'eStruxture situés à Montréal de même que son installation de Vancouver permettent d'accéder à des centaines de studios multimédias pour assurer que difuze ne soit qu'à un raccordement croisé de ses clients actuels et potentiels.

De plus, les partenaires d'interconnexion infonuagique et les solutions de connectivité supérieures d'eStruxture sont tous désignés pour l'industrie des services de distribution et de production de contenu, offrant à sa clientèle un accès à l'ensemble de l'écosystème formé des exploitants, des sociétés et des fournisseurs de services réseau et infonuagiques, le tout en contournant l'Internet public. Ce partenariat permet maintenant à difuze de réduire ses délais de commercialisation en tirant parti des installations sécurisées et hautement connectées des centres de données du fournisseur, de même que de ses interconnexions élastiques vers les points d'échange Internet (IXP) mondiaux et l'ensemble des principaux fournisseurs d'informatique en nuage.

« Nous jouissons d'une posture unique pour offrir à nos clients des solutions mises au point par des experts qui procurent la souplesse, la sécurité et la performance requises afin de concevoir une architecture efficace pour la distribution de données et la diffusion de contenu », fait valoir Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Nous sommes ravis que difuze tire parti de nos offres de colocation et d'interconnexion infonuagique pour ses besoins de production et de distribution de contenu, et nous sommes impatients de croître aux côtés de la société à mesure que ses demandes en matière de capacité continuent d'augmenter. »

« Lorsque nous nous sommes associés à eStruxture, nous avons immédiatement apprécié leur degré élevé d'expertise et de souplesse afin de répondre à nos exigences particulières », ajoute François Deschamps, président de difuze. « À titre de société en croissance dans l'industrie du contenu audiovisuel, nous nous efforçons constamment d'optimiser notre flux de traitement et de diffusion de contenu et d'élargir notre réseau afin de satisfaire les besoins de nos clients locaux et mondiaux. Avec les services évolutifs d'eStruxture, nous pouvons parvenir à nos fins au sein d'un environnement de centres de données sécurisé et souple. Grâce à ce partenariat, nous pouvons nous concentrer à continuer d'offrir à notre clientèle la meilleure expérience qui soit en ce qui concerne les services de postproduction, de localisation, de versionnage et de diffusion multiplateforme de contenu. »

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'eStruxture et de l'éventail de ses solutions de colocation, d'informatique en nuage et de réseautage, veuillez consulter le www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures et à son service orienté client tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien, de même que des services gérés, à des clients de diverses tailles.

Pour obtenir plus d'information, visitez le www.estruxture.com, et suivez-nous sur Twitter @estruxture et sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

Personne-ressource pour les médias :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1.866.695.3629

pr@estruxture.com

À propos de difuze

difuze est le chef de file national de l'industrie des services de distribution et de production de contenu. C'est aussi le plus grand fournisseur de localisation française au Canada. Depuis ses deux établissements de Montréal, difuze offre à sa clientèle locale et internationale une vaste gamme de services de postproduction, de doublage, de localisation et de distribution. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.difuze.com.

Personne-ressource pour les médias :

Nicolas Savoie

514-594-7483

nicolas.savoie@difuze.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679185/eStruxture_Data_Centers_Logo.jpg

SOURCE eStruxture

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :