Sunmi, société chinoise de technologie de l'IdO, lance une gamme complète de solutions de paiement à reconnaissance faciale lors de l'Alipay Open Day







SHANGHAI, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 13 décembre 2018, Sunmi Technology a lancé une gamme de produits de paiement à reconnaissance faciale compatibles avec Alipay. Grâce à une gamme complète de solutions de paiement à reconnaissance faciale, les commerçants participants feront l'expérience d'un traitement de paiement efficace, pratique et intelligent. La nouvelle série inclut les produits SUNMI K1, H1, T2, T2 LITE, D2 et D1. Le large éventail de fonctionnalités intégrées à la gamme de produits permettra aux commerçants d'améliorer leur productivité en éliminant le temps passé par leurs employés à traiter les paiements. Les employés pourront ainsi utiliser le temps supplémentaire dont ils disposeront pour proposer des opportunités de vente additionnelles et offrir aux clients un service de meilleure qualité.

En 2018, l'utilisation de la technologie de paiement par reconnaissance faciale a connu un essor rapide. La gamme complète de produits de paiement à reconnaissance faciale de Sunmi offre aux commerçants des solutions dotées d'un processus de vente plus interactif. Elle permet par ailleurs aux clients d'effectuer par eux-mêmes l'intégralité du processus de paiement, notamment en pesant les produits qu'ils ont achetés et en payant au moyen de leur carte ou de leur téléphone, Enfin, elle propose des services de paiement et de marketing pour différents scénarios de points de vente, qu'il s'agisse de commerces de détail, de supermarchés, de centres commerciaux, de restaurants, d'hôtels, de parkings ou de bureaux gouvernementaux.

Le partenariat entre Sunmi et Alipay reflète leur positionnement et concept de marque communs illustrés notamment par la solution adoptée par Fliggy Future Hotel, un fournisseur de systèmes de traitement et d'approbation de crédits du secteur touristique qui offre au secteur de l'hôtellerie des innovations liées à l'Internet et aux consommateurs une expérience nouvelle et unique. La solution Sunmi H1 offre aux voyageurs un degré de convivialité inégalé dans les hôtels participants au moment de leur arrivée ou de leur départ.

Sunmi Technology, une société spécialisée dans la technologie de l'Internet des objets (IdO), s'est engagée à offrir une meilleure expérience utilisateur grâce à des technologies de pointe et une meilleure compréhension des besoins réels des commerçants. La société a noué des partenariats avec le Hema Fresh Store d'Alibaba, Watson's, Carrefour et Starbucks, ainsi que d'autres grands détaillants et chaînes alimentaires chinois et multinationaux.

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018