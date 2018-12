La SAAQ prêtera main-forte ce vendredi - L'Opération Nez rouge fait appel à ses bénévoles







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les festivités battront leur plein durant les prochains jours et l'Opération Nez rouge sollicite l'appui de ses bénévoles, les nouvelles recrues comme les vétérans, de partout au Québec. Une forte participation est nécessaire pour être en mesure de répondre à l'importante demande prévue pour la fin de semaine qui commence ce soir. Pour s'inscrire comme bénévole dans l'une des 63 régions où le service de raccompagnement est offert, il suffit de remplir le formulaire d'inscription au OperationNezrouge.com pour ensuite le transmettre en un tour de main grâce à l'application mobile.

La SAAQ et l'Opération Nez rouge feront route commune demain soir

Fière partenaire de l'Opération Nez rouge depuis ses tout débuts, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ne manquerait pour rien au monde son rendez-vous annuel sur les routes. Comme le veut la coutume, les membres de son personnel se rassembleront, le deuxième vendredi de décembre, pour former le plus grand groupe d'employés au pays à participer à une soirée de raccompagnement. Cette année, ils seront 239 bénévoles à enfiler un dossard rouge afin de joindre leurs efforts à ceux de l'Opération Nez rouge pour rendre le temps des Fêtes plus sécuritaire, un record dans l'histoire récente pour un groupe de bénévoles d'une seule organisation participant à la même soirée!

« Je suis fière de constater qu'année après année, le personnel de la SAAQ est fidèle à cette belle tradition qu'est l'Opération Nez rouge. D'ailleurs, je lance aux organisations et aux groupes le défi de participer à ce bénévolat essentiel et bénéfique, afin qu'ils puissent eux aussi contribuer à leur façon à la sécurité routière », a déclaré Mme Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ.

