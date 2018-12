BST remporte un deuxième contrat de construction de voitures destinées au réseau ferroviaire à grande vitesse en plein essor







La deuxième commande de voitures de trains à grande vitesse conformes à la nouvelle norme chinoise témoigne de la compétitivité de la coentreprise de Bombardier et de sa capacité à fournir des solutions éprouvées en matière de mobilité à grande vitesse

Bombardier participe de plus en plus activement au développement des réseaux ferroviaires en plein essor de la Chine avec de multiples commandes de voitures de trains à grande vitesse

BERLIN, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. (BST), une coentreprise du fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un deuxième contrat cette année pour appuyer le réseau ferroviaire à grande vitesse en pleine croissance de la Chine. Le nouveau contrat, octroyé par China Railway Corp. (CRC), prévoit la fourniture de 168 voitures de trains CR400AF à grande vitesse conformes à la nouvelle norme chinoise. La valeur du contrat s'élève à environ 3,1 milliards de yuans (453 millions de dollars US, 399 millions d'euros). Bombardier Transport détient une participation de 50 % dans BST consolidée par son partenaire CRRC Sifang Co., Ltd. Les 168 voitures seront réunies en 15 trains de huit voitures et trois trains de 16 voitures qui circuleront à 350 km/h.

Jianwei Zhang, président de Bombardier Transport, Chine, a déclaré, « Cette commande renouvelée survient trois mois seulement après la première commande, ce qui illustre clairement le rythme de développement du marché du transport ferroviaire à grande vitesse en Chine ainsi que la confiance de la société CRC à l'égard de nos produits et de notre performance. Nous sommes persuadés que notre capacité à toujours répondre aux exigences de nos clients en matière de qualité, de quantité, d'échéances et de coûts, conjuguée à l'importance que nous accordons à un succès durable à long terme en Chine, a joué un grand rôle dans nos réalisations sur ce marché hautement concurrentiel ».

En septembre 2018, BST a été retenue pour un premier contrat de fabrication de voitures de trains à grande vitesse conformes à la norme chinoise. La livraison de l'ensemble des 120 voitures (cinq trains de huit voitures et cinq trains de seize voitures) est prévue pour la fin de l'année. Grâce à la qualité et à la ponctualité de sa livraison, BST a mérité la confiance de l'industrie, ce qui a mené à cette deuxième commande qui témoigne aussi de l'efficacité de la coentreprise et de sa capacité à évoluer sur le marché chinois de la mobilité ferroviaire à grande vitesse et à valoriser ce secteur.

En Chine, Bombardier Transport est le fournisseur de solutions complètes pour la chaîne de valeur dans son ensemble. Qu'il s'agisse de véhicules, de systèmes de propulsion, de services ou de conception, Bombardier compte en Chine six coentreprises, sept entreprises entièrement sous contrôle étranger et plus de 7 000 employés au total. Ensemble, ces coentreprises ont fourni plus de 4 000 voitures de transport de passagers, 580 locomotives électriques et plus de 2 500 voitures (métro, monorail, système de navettes automatisé et tramway) pour les marchés en plein essor du transport collectif urbain en Chine. Bombardier fournit en outre à des tiers constructeurs, par le truchement de ses coentreprises, les systèmes de propulsion et de signalisation pour les voitures de métro exploitées dans plus de 30 villes chinoises.

À propos de BST

Fondée en 1988 et localisée à Qingdao, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. (abréviée BST) est une coentreprise de Sifang Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., et de Bombardier Transport. Avec plus de 38.000 employés et un site de plus de 700.000 m2, le portefeuille de BST couvre l'entièreté de la chaine de valeur de véhicules ferroviaires : conception, production, maintenance et services après-vente. Les produits de BST comprennent des voitures de passagers, des voitures luxurieux à deux niveaux, des automotrices électriques et des trains à grande vitesse. Son portefeuille est présent tant dans le marché Chinois que dans le marché de l'export.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

