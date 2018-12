La SEAT Tarraco, la voiture qui veille sur les cyclistes







Le nouveau SUV est équipé d'un assistant détectant la présence de cyclistes, qui sont impliqués dans 8 % de tous les accidents de la route en Europe

La voiture avertit le conducteur avec un signal d'alarme visuel et sonore, voire même freine automatiquement

À 72 km/h, le véhicule commence à freiner 20 mètres avant une collision éventuelle avec un cycliste qui pédale dans la même direction que la voiture

Un ingénieur de SEAT et deux de ses amis amateurs de vélo prennent la route pour nous montrer comment le nouvel assistant de conduite qui équipe la SEAT Tarraco fonctionne pour protéger les cyclistes, qui sont impliqués dans 8 % des accidents de la circulation en Europe. Voici comment il fonctionne :

- Une voiture capable de reconnaître un vélo : au volant de la SEAT Tarraco, Esteban Alcántara, responsable de la Sécurité active chez SEAT, rencontre deux cyclistes arrivant dans la même direction. Quand il se rapproche d'eux : « Le radar fixé à l'avant détecte leur présence et, en fonction de la trajectoire et de la vitesse de la voiture et des cyclistes, il déclenche une série d'actions pour éviter une éventuelle collision », affirme-t-il.

- Chaque seconde compte : quand l'assistant de la SEAT Tarraco détecte une collision imminente dans 1,5 ou 2 secondes, il active un signal sonore et visuel. En l'absence d'une réaction du conducteur, la voiture commence automatiquement une manoeuvre de freinage entre 0,8 et 1 seconde avant le possible accident. Selon cet ingénieur, dans une situation de conduite réelle, cela signifie que : « À une vitesse de 72 km/h, la voiture commence à répondre environ 20 mètres avant une éventuelle collision ».

- 1 200 tests de développement : il s'agit du nombre d'essais auxquels cet assistant est soumis, en recréant 450 scénarios différents sur circuit. « Des simulations sont réalisées dans diverses conditions de conduite réelles. Des structures sont utilisées afin de reproduire les caractéristiques des différents usagers de la route, tels que les piétons ou les cyclistes, pour tester la réponse du véhicule dans chaque situation » explique cet ingénieur.

- La responsabilité finale incombe au conducteur : M. Alcántara reconnaît que les assistants de conduite sont d'une grande aide au volant : « Les systèmes de sécurité active jouent un rôle de plus en plus important dans la protection des usagers de la route et, dans certains cas, peuvent éviter les accidents ou réduire leurs conséquences. » Toutefois, cet expert souligne que la responsabilité finale revient à la personne qui conduit la voiture. « Ce type d'assistant ne saurait remplacer l'obligation du conducteur de rester vigilent, de respecter le code de la route, de ralentir ou de conserver la distance de sécurité lorsqu'il dépasse un cycliste », affirme-t-il. Dans le même temps, les cyclistes doivent rouler à droite, porter un casque de vélo dans les agglomérations et ne sont pas autorisés à rouler groupés.

- Préserver la sécurité de chacun : « Au centre de Recherche et de Développement de SEAT, nous sommes très sensibles à la protection des conducteurs ainsi que des autres usagers de la route », affirme M. Esteban. En outre, Tony Gallardo, concepteur au sein de la société et cycliste amateur, souligne également que : « Ce sport devient de plus en plus populaire, alors nous devons maintenir notre engagement à encourager une conduite adéquate sur la route et à préserver la sécurité de chacun ».

