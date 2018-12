Stage Entertainment présente la première production internationale de la célèbre comédie musicale de Broadway PRETTY WOMAN: THE MUSICAL au Theater an der Elbe de Hambourg, en Allemagne, à partir du lundi 23 septembre 2019







ATLANTIC RECORDS S'APPRÊTE À PUBLIER UNE ÉDITION SPÉCIALE DOUBLE VINYLE ROUGE DE L'ENREGISTREMENT DU CASTING D'ORIGINE

NEW YORK, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La productrice Paula Wagner a annoncé que la première production internationale de la célèbre comédie musicale de Broadway PRETTY WOMAN: THE MUSICAL débutera en Allemagne à partir du lundi 23 septembre 2019. Présentée par Stage Entertainment, PRETTY WOMAN: THE MUSICAL se produira au Stage Theater an der Elbe de Hambourg le dimanche 29 septembre 2019.

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL est basée sur une composition originale du vainqueur des Grammy Awards Bryan Adams et de Jim Vallance et sur un livre de Garry Marshall et J.F. Lawton, avec une mise en scène et une chorégraphie signées Jerry Mitchell, double vainqueur des Tony Awards. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL s'est jouée pour la première fois à Broadway le 16 août 2018 et se produit à guichet fermé au Nederlander Theatre, où elle a fait éclater le record du box-office quatre fois consécutives.

Atlantic Records s'apprête à publier une édition spéciale double vinyle rouge de l'enregistrement du casting d'origine de Broadway intitulée PRETTY WOMAN: THE MUSICAL (ORIGINAL BROADWAY CAST RECORDING) le vendredi 18 janvier 2019. PRETTY WOMAN (OBCR) est déjà disponible auprès de tous les services de vente de musique en ligne et au format CD dans les magasins.

« Garry Marshall rêvait de faire jouer son blockbuster international PRETTY WOMAN à Broadway sous forme de comédie musicale. Son rêve est devenu réalité et plus encore, alors que nous lançons la deuxième production de cette nouvelle comédie musicale romantique en Allemagne », a déclaré Paula Wagner, productrice de PRETTY WOMAN.

« Avec son titre célèbre dans le monde entier et sa valeur artistique incommensurable, cette production viendra embellir et consolider la réputation de Hambourg en tant que capitale européenne de la comédie musicale », a déclaré le directeur général de Stage Entertainment en Allemagne, Uschi Neuss. « Nous sommes heureux de donner une fois de plus à notre public l'opportunité de tomber amoureux de PRETTY WOMAN: THE MUSICAL. »

« J'ai tourné en Europe pendant plus de 30 ans et j'adore le public européen. Je suis donc ravi que PRETTY WOMAN: THE MUSICAL démarre sa deuxième production à Hambourg », a déclaré le compositeur Bryan Adams. « C'est l'histoire de deux personnes très différentes qui tombent amoureuses ? un message qui revêt toujours une importance particulière, particulièrement à une époque où des gens discriminent encore les personnes qu'ils jugent différentes d'eux-mêmes. »

Venez vivre les moments que vous avez aimés dans le film ? et découvrez ces personnages emblématiques sous un tout nouveau jour ? dans cette adaptation théâtrale éblouissante d'une histoire d'amour intemporelle. Laissez-vous enchanter par PRETTY WOMAN: THE MUSICAL.

