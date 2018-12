Le classement PEAK Matrixtm d'Everest Group reconnaît Sasken dans la catégorie des « aspirants » en termes de services numériques







Sasken se classe parmi les 24 prestataires de services à l'occasion de sa toute première année de participation

Sasken Technologies Ltd., (BSE : 532663) (NSE : SASKEN) (précédemment connue sous le nom de Sasken Communication Technologies Ltd.), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'ingénierie des produits et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par Everest Group en qualité « d'aspirante » dans le dernier rapport du groupe, intitulé « Digital Services PEAK Matrix[TM] Assessment and Market Trends 2019: Design and Innovation to Power the Next Wave of Digital » (Évaluation et tendances du marché en 2019 des services numériques selon PEAK Matrix[TM] : conception et innovation pour soutenir la prochaine phase du numérique). Ce rapport analyse la dynamique en plein évolution du panorama des services numériques et évalue les prestataires de services à l'aune de plusieurs critères fondamentaux. La PEAK Matrix[TM] distingue et classe uniquement les meilleurs prestataires de services de leur catégorie en vertu d'une fonction particulière et /ou d'un domaine vertical spécifique.

Grâce à ses capacités unifiées allant « de la puce à la cognition », Sasken vise à permettre à ses clients d'accomplir leur avenir numérique, notamment dans les secteurs de l'industrie, de la fabrication et du transport. S'exprimant sur ce positionnement, Rajiv C. Mody, président du conseil, directeur général et PDG de Sasken, a déclaré : « Le numérique occupe une place extrêmement importante dans notre stratégie, car nous cherchons sans relâche à apporter une valeur commerciale supplémentaire à nos clients ».

Raman Sapra, vice-président exécutif et directeur général du numérique chez Sasken, a ajouté : « Chez Sasken Digital, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour les aider à tirer parti du numérique en créant de nouveaux modèles commerciaux et en renforçant l'efficacité de leur exploitation. Je suis très heureux de voir qu'Everest Group nous a reconnus en tant « qu'aspirant » à l'occasion de notre toute première année de participation. Cela témoigne de la force de la proposition que nous avons construite et de l'élan que nous constatons chez nos clients, sur les marchés verticaux qui retiennent toute notre attention ».

S'exprimant sur le rapport, Alisha Mittal, directrice des pratiques chez Everest Group, a déclaré : « Tandis que les entreprises dépassent la courbe de maturité numérique, obtenir des résultats commerciaux revêt une importance de plus en plus capitale. Les prestataires de services ne cessent d'accroître leurs capacités technologiques en vue d'atteindre le même objectif. Sasken rassemble ses capacités de dernière génération, telles que l'intelligence artificielle, l'analyse cognitive et l'analyse avancée avec son expertise dans le domaine de la fabrication pour offrir à ses clients de percutantes capacités de transformation ».

Dans le cadre de ce rapport, Everest Group a mis à jour son classement de 24 prestataires de services dans son index PEAK Matrix[TM] qui catalogue les services numériques en « leaders », « major contenders » (concurrents principaux) et « aspirants ». Ce cadre de travail apporte une évaluation objective, fondée sur des données et comparative des prestataires de services numériques à l'aune de leur succès commercial incontestable et de leurs capacités de prestation.

