La collaboration internationale est nécessaire pour promouvoir le développement de l'énergie verte, déclare le président de GCL







KATOWICE, Pologne, 12 décembre 2018 /CNW/ - La collaboration internationale est nécessaire pour promouvoir le développement de l'énergie verte et faire front aux effets du changement climatique, a déclaré Zhu Gongshan, président du groupe GCL, un conglomérat énergétique diversifié en Chine. M. Zhu a tenu ces propos mardi lors d'un événement organisé en marge de la 24e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à Katowice, en Pologne.

M. Zhu a également déclaré : « Au cours des dix dernières années, le groupe GCL et d'autres éminentes sociétés mondiales d'énergie verte ont réussi à réduire la consommation d'énergie et le coût de fabrication du polysilicium de 64 % et 90 %, respectivement, ce qui a permis de réduire les coûts de la photovoltaïque (PV), la production d'électricité par kilowattheure (kWh) et les prix de l'électricité ayant baissé de 90 % ou plus, et d'accélérer le raccordement au réseau électrique du PV. »

Dans une autre veine, évoquant les réalisations de la Chine dans le développement de l'énergie propre, M. Zhu précise que la Chine s'est classée au premier rang mondial pour la neuvième année consécutive en termes d'investissement dans les énergies propres. Le pays s'est également hissé au premier rang mondial par sa capacité installée de production d'énergie photovoltaïque et éolienne. De ce fait, la Chine le plus grand investisseur dans les énergies renouvelables et le plus grand pays au monde quant à l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables.

Lors de cet événement, M. Zhu a été élu président du nouveau Global Green Energy Industry Council (GGEIC) (Conseil mondial de l'industrie de l'énergie verte).

Il a souligné que le GGEIC apportera une contribution positive au mouvement mondial de transformation énergétique et aux efforts visant à aider les pays à faire face aux changements climatiques. Concrètement, le GGEIC s'efforcera de vulgariser les concepts verts et de promouvoir la transformation et l'application de l'innovation relative à l'énergie verte.

