Paradise Art Space accueille l'exposition « Quayola : archéologie asymétrique »

SÉOUL, Corée du Sud, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Du 14 au 24 février de l'année prochaine, Paradise City va accueillir Davide Quayola, l'artiste des arts médiatiques qui exposera pour la première fois en Asie et présentera son travail« Quayola : archéologie asymétrique » dans le complexe « d'Art-tainment » (diversion par le biais de l'art), Paradise Art Space.

Après la cérémonie d'inauguration de cet espace consacré à l'art, l'exposition prévue se composera au total de six sections où seront exposées une cinquantaine d'oeuvres de genres différents, notamment des oeuvres imprimées, des vidéos, des sculptures et des installations robotiques. Le public pourra y trouver des oeuvres qui redécouvrent la beauté et la nature du monde ancien à l'aide de la technologie numérique, et qui sont placées sous le thème de « l'archéologie asymétrique ». Cette exposition met en lumière la relation entre le passé, le présent et l'avenir. Elle exclut complètement la vision subjective de l'homme et expérimente l'asymétrie qui n'offre qu'une vision mécanique objective.

Quayola réinterprète des oeuvres à l'aide de la technologie numérique, dans l'optique de recréer des sculptures et des peintures murales anciennes de l'époque hellénistique. C'est l'un des artistes les plus prometteurs de la scène actuelle des arts médiatiques. Il a déjà exposé dans plusieurs galeries d'art de renom dans le monde, à Londres, Paris, Barcelone. Il s'agit de sa première exposition organisée en Asie.

Pour commémorer le caractère particulier que revêt cette exposition privée, seront aussi organisées des performances que le public ne pourra voir qu'à Art Space. S'inspirant de la technique de l'inachevé de Michel-Ange, la performance montrera directement aux spectateurs comment la Sculpture Factory exécute le processus d'une reconstruction moderne de L'enlèvement de Proserpine du sculpteur italien Giovanni Lorenzo Bernini.

Des oeuvres de Quayola peuvent être vues aux quatre coins de Paradise City. Lors de l'évènement promotionnel de la galerie marchande, les visiteurs pourront apprécier des vidéos en haute définition sur un écran LED de 25 mètres de large sur 8,3 mètres de haut et, sur le mur du jardin artistique, ils découvriront une géante fresque lumineuse, mesurant environ 70 mètres de large sur 20 mètres de haut.

Choi Yun-jeong, président de la Paradise Culture Foundation, a expliqué que « le monde des oeuvres de Quayola qui sont des réinterprétations modernes de son point de vue unique s'inscrit parfaitement dans le concept de Paradise City, qui recherche une coexistence du passé et de l'avenir ». Et d'ajouter : « Paradise Art Space s'efforcera de diriger la plate-forme culturelle et artistique de l'Asie du Nord-Est, en organisant des expositions d'artistes émergents, de Corée et d'ailleurs ».

Paradise Art Space est un espace consacré à des expositions artistiques, spécifiques à Paradise City. Il offre un large éventail d'expériences et de contenus culturels qui se situent à un autre niveau. Paradise Art Space est notamment l'espace le plus symbolique de Paradise City, qui s'attèle à « l'Art-Tainment ». Entre le 19 septembre et le 18 novembre, les artistes coréens bien connus Kim Ho-deuk et Lee Bae, ainsi que les artistes stars internationaux Jeff Koons et Damien Hirst ont participé à l'exposition commémorative « Overstated & Understated » (Exagéré et discret). Suite à cela, sont prévues de nombreuses expositions artistiques, ainsi que des manifestations colorées d'architecture, de design, de cinéma et d'autres cultures et arts.

Paradise City

Paradise City est le premier grand complexe de style coréen en Asie du Nord-Est où s'exprime le savoir-faire des principales sociétés coréennes de tourisme et de loisirs en termes d'exploitation d'hôtels, de casinos et de spas depuis 50 ans. En tant qu'espace dédié à l'Art-Tainment, il expose l'oeuvre représentative d'Alessandro Mendini, Paradise Proust, et quelque 3 000 oeuvres d'art de grands artistes coréens et étrangers.

Paradise City est aussi le meilleur endroit pour profiter d'un complexe relaxant tout près de la ville. On peut s'y rendreen moins de quatre heures à partir des principaux pays d'Asie du Nord-Est et en moins de 40 minutes depuis Séoul. De nouvelles expériences attendent les clients qui prennent l'avion et souhaitent commencer ou terminer leur voyage en beauté.

Le Paradise Group a également ouvert les installations de sa deuxième étape de développement, le 21 septembre, où différents contenus de la culture Hallyu sont exposés en un seul endroit. Cette extension englobe Art Paradiso (hôtel boutique de luxe), Chroma (plus grand night-club d'Asie), Cimer (espace spa de style coréen), Paradise Art Space (espace d'exposition d'art), Plaza (galerie commerciale de style promotionnel), Studio Paradise (un nouveau concept de studio à usages multiples), Wonderbox (parc thématique intérieur familial, qui ouvrira ses portes au deuxième semestre 2019), pour ne citer que ces lieux. Le groupe s'efforcera de créer une « Fun-city » (ville pour s'amuser) qui offre des plaisirs dépassant l'imagination.

