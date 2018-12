Rêveur Corporation annonce une entente de services de distribution avec Rise Logistics LLC, un exécutant pour le compte de DionyMed Brands Inc.







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 décembre 2018 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») annonce que le 1er décembre 2018, sa filiale, Rêveur Corporation, a conclu une entente de services de distribution avec Rise Logistics LLC, un exécutant pour le compte de DionyMed Brands Inc. (CSE : DYME), qui vise la distribution de ses produits au sein du marché californien du cannabis.

La gamme de produits Rêveur sera distribuée dans l'ensemble de la Californie par Rise Logistics LLC dès ce mois-ci. Kelly Christopherson, chef de la direction de Rêveur Corporation, déclare : « Rise Logistics est une société de distribution bien établie en Californie, et notre entente va certainement renforcer le modèle opérationnel de Rêveur. La totalité de la gamme de produits de la Société sera offerte dans les dispensaires de partout en Californie dès ce mois-ci par Rise Logistics, ce qui vient affirmer l'un des principaux objectifs de Rêveur, soit de fournir ses produits par un mécanisme de distribution légal, pleinement autorisé et conforme aux exigences réglementaires. » La Société continuera de développer ses gammes de produits et d'élargir son volet marque blanche ainsi que ses capacités de fabrication contractuelle.

Peter Hilliard, chef de l'exploitation et vice-président directeur à DionyMed Brands Inc., affirme : « L'entente de distribution avec Rêveur s'aligne sur la stratégie de DionyMed visant à soutenir la croissance et l'expansion des marques phares du marché du cannabis légal de la Californie. Nous sommes ravis de travailler avec Rêveur Corporation et de tirer parti de notre plate-forme à l'avant-garde de l'industrie pour soutenir la réussite de sa gamme de produits. »

À propos de Rêveur Corporation

Situé à Adelanto, en Californie, Rêveur Corporation est un distributeur, un transporteur et un fabricant au sein de l'industrie du cannabis de la Californie ayant reçu un permis de la ville et une licence de l'État. Rêveur concentre principalement ses activités à la fabrication de distillats et d'huiles extraites et à la production des CannaStripsTM en vertu d'un contrat de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de la Colombie-Britannique.

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ou l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

