Le Dr Bradford Berk, ancien chef de la direction du Centre médical de l'Université de Rochester, rejoint le conseil d'administration de Health Care Originals







ROCHESTER, New York, 12 décembre 2018 /CNW/ - Health Care Originals (HCO), une société des technologies prêt-à-porter et santé numérique de premier plan, se réjouit d'annoncer que le Dr Bradford Berk, ancien PDG du Centre médical de l'Université de Rochester (URMC), a rejoint son conseil d'administration.

Le Dr Berk est professeur de médecine, cardiologie et pharmacologie et directeur de l'Institut de neurorestauration de l'Université de Rochester. Il a fait partie du corps professoral de la faculté de médecine de l'Université Harvard, de l'Université Emory et de l'Université de Washington. Le Dr Berk était précédemment président de médecine (1999-2006) et directeur de l'unité de cardiologie (1998-2003) à l'Université de Rochester. Le Dr Berk est un membre de l'American Heart Association et du Collège américain de cardiologie, et membre de l'Association of American Physicians. Le Dr Berk est ancien président de la North American Vascular Biology Organization (NAVBO). Il est membre des conseils éditoriaux des éminentes revues cliniques et de recherche Circulation, Circulation Research, et Journal of Clinical Investigation. Il siège au comité de financement du Conseil sur les cellules souches de l'Empire State ('Empire State Stem Cell Board), et a siégé au sein de plusieurs comités de l'Institut national du coeur, des poumons et du sang des États-Unis d'Amérique, y compris le comité d'examen de Biologie moléculaire et cellulaire vasculaire, le comité de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) pour le Stem Cell Clinical Trial Network et Gene and Cell-Based Therapies, ainsi que le DSMB pour l'Essai d'évaluation du traitement par chélation.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de HCO. Je suis la société depuis sa création à l'Université de Rochester, et j'ai été impressionné par sa croissance soutenue alliée à son innovation rapide et à son développement de produits. Ce moment est particulièrement opportun pour la société à l'heure où elle met son premier produit sur le marché (un dispositif prêt-à-porter de détection de l'asthme) et développe plusieurs relations commerciales. En tant que chef de la direction du Centre médical de l'Université de Rochester, je connais très bien le fardeau de l'asthme dans notre communauté et la difficulté à contrôler les exacerbations cliniques, notamment chez les enfants. Nous avons montré qu'une initiative communautaire, « The Breath of Hope » (Le souffle de l'espoir), a pu réduire de manière significative le nombre de visites d'enfants asthmatiques aux urgences. Je suis confiant que le dispositif de HCO et sa technologie à plate-forme, qui met la puissance de la reconnaissance et du traitement de la maladie entre les mains du patient, changeront radicalement le comportement des soins de santé pour améliorer la santé et réduire les coûts. Ceci est particulièrement vrai pour l'asthme qui nécessite des visites très fréquentes aux urgences. Je me réjouis à l'idée d'aider HCO à poursuivre sa croissance et d'observer les effets positifs sur les communautés qui adoptent sa technologie dans le cadre de la gestion de la santé de la population », a déclaré le Dr Berk.

« Alors que nous élargissons notre conseil d'administration, nous recherchons des membres susceptibles de former des partenariats positifs avec nous et d'exercer un impact sur nos stratégies actuelles et, plus encore, soutenir nos aspirations. Au travers de nos interactions avec le Dr Berk, nous avons été ravis de son appréciation précoce de la promesse de notre technologie à plate-forme, et nous sommes impatients de bénéficier de ses contributions basées sur son expérience approfondie au sein d'établissements de santé alors que nous poursuivons notre croissance. Nous sommes honorés qu'un médecin aussi éminent se joigne à nous. Nous souhaitons la bienvenue au Dr. Berk dans ce poste et envisageons l'avenir avec confiance avec la collaboration d'une personne aussi éminente », a ajouté Jared Dwarika, co-fondateur de HCO.

Keith Wilson, associé directeur de Cranberry Capital, a confié pour sa part, « le Dr Brad Berk apporte une vaste expérience acquise dans le cadre de ses initiatives majeures en tant que pionnier et innovateur dans le domaine de la médecine ainsi que son expérience approfondie en fourniture d'une technologie fonctionnelle aux patients. Nous nous réjouissons à l'idée de bénéficier de son expérience approfondie avec le pionnier des dispositifs médicaux Eric Allyn pour faciliter le déploiement commercial excitant de la technologie à plate-forme innovante de HCO. »

À PROPOS DE HEALTH CARE ORIGINALS :

Health Care Originals (HCO), ( www.healthcareoriginals.com ), nommée l'une des 4 meilleures technologies IdO médicales au monde en 2017, lauréate de la Coupe du monde de l'innovation dans le domaine des technologies prêt-à-porter (WT's Innovation World Cup) en 2016 et appelée Innovation de rupture par hp TechVentures, est une jeune pousse de santé numérique de premier plan qui intègre les technologies de l'IdO pour autonomiser chaque personne grâce à une compréhension et à une gestion améliorées de leur santé et de leurs maladies. Les solutions prêt-à-porter actuelles de HCO sont optimisées pour les applications du système respiratoire, lesquelles fournissent des données exploitables révolutionnaires sur des maladies comme l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive et les syndromes respiratoires, la recherche, la santé et la sécurité et les sports de compétition. HCO est une société résidente de Johnson & Johnson Innovation, un incubateur JLABS (JLABS @ NYC).

