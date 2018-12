STRATACACHE acquiert une société chinoise d'informatique embarquée et de fabrication de tablettes commerciales







Scala China, comme elle s'appelle aujourd'hui, apporte au plus grand marché d'expérience de vente au détail au monde une technologie innovante et une capacité de production et de développement avancée

DAYTON, Ohio, 12 décembre 2018 /CNW/ - STRATACACHE a annoncé aujourd'hui qu'elle a repris une société de fabrication de tablettes et de dispositifs informatiques intelligents, tout-en-un, établie à Ningbo, en Chine, et que, dans le cadre de cette acquisition, la société, anciennement connue sous le nom de POPSCREENS, se nomme désormais Scala China. Sous cette nouvelle appellation, la société entend renforcer la visibilité de son offre de solutions, ainsi que la présence de la marque sur le marché commercial mondial, de quoi positionner Scala China comme une solution de choix pour les présentoirs interactifs au sein de la famille STRATACACHE de sociétés de technologie marketing. En outre, cette acquisition renforce encore plus l'expansion de STRATACACHE dans la région Asie-Pacifique, ainsi que l'engagement de STRATACACHE envers la marque Scala, après l'acquisition de Scala en août 2016.

« Au cours des 24 derniers mois, nous avons investi plus de 100 millions de dollars dans la région, y compris l'acquisition de Scala, ce qui souligne l'accent que nous mettons sur la croissance dans l'important marché de la région Asie-Pacifique », a déclaré Chris Riegel, chef de la direction du groupe de sociétés STRATACACHE. « De fait, nous bénéficions d'une croissance formidable dans la région, sous un nouveau leadership fort, avec une équipe de services considérablement élargie, et grâce aussi à une concentration stratégique sur les marchés en Chine, en Inde, en Indonésie et en Malaisie. Au cours de la dernière décennie, la région Asie-Pacifique a vu sa classe moyenne grossir de plus de 2 milliards de consommateurs et nous aidons les principaux détaillants, marques et distributeurs à développer ces nouvelles relations. Scala China est un autre pas dans cette direction et, vu les récents progrès dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, le moment était venu de saisir l'occasion. »

Scala China continuera de fabriquer des dispositifs informatiques embarqués avancés, allant de 18 cm à 249 cm, comme le souligne Patrick Saletta, directeur de l'exploitation. « Ces appareils, dit-il, sont idéals pour une utilisation commerciale 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, dans les environnements d'engagement interactifs des consommateurs tels que les magasins de détail, les jeux, les hôtels et les banques. Alors que Scala compte plus de 8 000 clients dans le monde entier, nous allons certainement contribuer à élargir les possibilités qu'offrent de nombreux marchés stratégiques et partenariats clients. »

Suite à cette acquisition, la nouvelle structure comprend une vaste usine de fabrication de 23 226 mètres carrés et plus de 125 nouveaux employés, notamment des équipes de recherche et de développement de premier ordre, des chaînes de production et de fabrication à grande échelle, ainsi que des ingénieurs en conception et en logiciel dotés d'une vaste expérience de la plateforme Rockchip, élément essentiel des appareils à écran tactile intelligent. À cela s'ajoutent un nouveau centre de soutien et de logistique, ainsi qu'un centre d'exploitation de réseau basé en Chine, de quoi optimiser les services à la clientèle dans toute la région, facteurs clés dans le plan de croissance de STRATACACHE visant à atteindre, d'ici 2020, un chiffre d'affaires de un milliard de dollars américains. D'autre part, cette acquisition se traduit par une augmentation significative des emplois, notamment au sein des équipes de marketing, de développement, d'ingénierie, de comptabilité et de soutien mondial tant au siège social qu'aux installations d'exploitation de STRATACHE à Dayton.

Li Fan, directeur général, a commenté : « Nos plateformes tout-en-un sont dotées de technologie supplémentaire pour les capteurs mobiles, comme les capteurs Walkbase de STRATACHE et la vision par ordinateur qui existe aujourd'hui au sein de la famille STRATACACHE. En ajoutant des appareils informatiques embarqués à la suite technologique robuste de STRATACACHE pour les terminaux informatiques de kiosques, de points de vente et de tablettes commerciales, l'offre de solutions complètes aux clients s'en trouvera considérablement améliorée. » La direction de Scala China comprend également David Wong, vice-président des ventes, Asie-Pacifique. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.scala-china.com.

À PROPOS DE STRATACACHE

STRATACACHE procure des expériences client échelonnables, donnant aux détaillants le moyen de connaître en profondeur les préférences et les comportements de leurs clients en matière d'achats, ce qui permet une interaction personnalisée avec les clients. Ces solutions contribuent à influencer les clients au point de décision, générant ainsi de nouvelles possibilités de vente et de marge accrue au détail. Chiffrées à plus de 2 millions dans le monde entier, nos activations logicielles font de nous la plateforme phare des plus grands réseaux numériques au service des plus grandes marques du monde. Au sein de sa famille de sociétés de technologie marketing, STRATACACHE dispose des moyens technologiques, de l'expertise et des antécédents nécessaires pour transformer le secteur de la vente au détail. Pour en savoir plus sur la famille STRATACACHE, consultez le site www.stratacache.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/797054/STRATACACHE_POPSCREENS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/797055/STRATACACHE_Tablets.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/482379/stratacache_Logo.jpg

SOURCE STRATACACHE

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 19:38 et diffusé par :