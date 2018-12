9e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route







30 lauréats honorés par le ministre des Transports à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et son adjoint parlementaire et député de Beauharnois, M. Claude Reid, ont salué aujourd'hui le dévouement remarquable de 30 bénévoles des clubs de motoneige et de véhicule tout-terrain (VTT) du Québec lors de la cérémonie de remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route.

Chacun de ces bénévoles, provenant de toutes les régions du Québec, s'est vu remettre un prix pour souligner sa contribution essentielle à l'entretien et à la surveillance des sentiers de motoneige et de VTT et ultimement à rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire.

L'événement a permis de souligner plus particulièrement l'engagement exceptionnel de M. Martin Nicol, lauréat de la région de la Chaudières-Appalaches pour la motoneige, et de Mme Lysanne Lauzon, lauréate de la région des Laurentides pour le VTT, qui se sont vu remettre le prix du volet Excellence.

Le ministre a également annoncé une aide financière totale de 12 942 755 $ pour soutenir la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) et les clubs qui leurs sont affiliés. Cette somme, qui leur permettra de réaliser des projets et des actions favorisant une pratique sécuritaire du VTT et de la motoneige sur l'ensemble des sentiers sous leur responsabilité est allouée par le biais de programmes d'aide financière aux clubs de véhicules hors route. Ainsi, 5 958 455 $ seront accordés dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec, alors qu'une somme de 6 984 300 $ sera distribuée dans le cadre du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.

Citations :

« Ces bénévoles engagés, qui veillent au développement des réseaux de sentiers de VHR, à l'entretien des infrastructures et à la sécurité des adeptes, méritent toute notre reconnaissance. Leur apport est indispensable pour assurer la pérennité d'une industrie qui génère des retombées économiques importantes pour plusieurs régions. Je vous remercie chaleureusement de vous investir sans compter et de contribuer à la vitalité de votre milieu. À tous et à toutes, mes sincères félicitations pour votre engagement sans borne. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il est important de souligner le travail indispensable de tous ces bénévoles qui contribuent à la sécurité des sentiers partout au Québec. Les conducteurs de véhicules hors route sont reconnaissants pour le temps et l'énergie que les lauréats, comme tous les bénévoles des clubs de motoneigistes et de quads, investissent dans les sentiers des différentes régions. »

Claude Reid, adjoint parlementaire du ministre des Transports et député de Beauharnois

Faits saillants :

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

Rappelons que selon les fédérations de motoneigistes et d'adeptes de VTT, les réseaux de sentiers sont entretenus et surveillés par quelque 7 500 bénévoles dont l'engagement représente quelque 2 millions d'heures par année.

Ces activités reposent en grande partie sur l'engagement de bénévoles qui surveillent et entretiennent l'ensemble des sentiers fédérés du Québec, qui compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT.

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars.

Le soutien financier accordé aux clubs quads du Québec, en vertu du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec pour l'année financière 2018- 2019, est réparti selon les deux volets suivants :

Entretien des sentiers. Ce volet vise l'entretien sécuritaire des sentiers reconnus par la FQCQ, ainsi que l'achat d'équipements. Le gouvernement octroie cette année 4 152 965 $ à 115 clubs quads au Québec. Sécurité et environnement. Ce volet vise à favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la FQCQ et la réalisation d'activités et de projets ayant notamment pour but d'améliorer la sécurité dans la l'utilisation des véhicules tout-terrain. Pour ce volet, ce sont 1 805 490 $ qui iront à la FQCQ.

L'aide financière accordée aux clubs de motoneigistes du Québec, conformément au Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec, est répartie selon les deux volets suivants :

Entretien des sentiers. Ce volet vise l'entretien des sentiers reconnus par la FCMQ, ainsi que l'achat d'équipements. Le gouvernement accorde cette année 5 874 300 $ à 164 clubs de motoneigistes du Québec. Sécurité et environnement. Ce volet vise à favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la FCMQ et la réalisation d'activités et de projets ayant notamment pour but d'améliorer la sécurité dans la pratique de la motoneige. Pour ce volet, ce sont 1 110 000 $ qui sont alloués à la FCMQ.

Ces programmes d'aide sont financés par une contribution sur l'immatriculation de chaque VHR. Les sommes sont alors transférées au Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT).

Liens connexes :

Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec

Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec

Annexe

Lauréats du volet motoneige

Région administrative Lauréats Club des lauréats Abitibi-Témiscamingue Jean Guertin Le club de motoneige d'Amos inc. Bas-Saint-Laurent Sébastien Ouellet Club Les amis de la forêt Capitale-Nationale Sébastien Lamontagne Club de motos-neige Le petit sentier St-Émile inc. Centre-du-Québec Gaétan Laroche Club motoneige Riv-bec inc. Chaudières-Appalaches Martin Nicol Motoneige des Etchemins Côte-Nord Michel Thibeault Club de motoneiges Ook-pik de Sept-Îles inc. Estrie Jonathan Prince Club de motos-neige Esquimaux d'Asbestos Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chantal Damboise Club Mont Carleton limitée Lanaudière Marcel Beauséjour Club de moto-neige Caravane de Rawdon Laurentides Benoît Piché Club de motoneiges Diable et Rouge inc. Mauricie Alain Cossette Club de motos neige de la Mauricie inc. Montérégie Denis Beauregard Club de moto-neige Asan inc. Nord-du-Québec Johanne Tremblay Club de motos neige de Chapais inc. Outaouais Jacques Côté Les Maraudeurs inc. Saguenay-Lac-Saint-Jean Adrienne Tremblay Club de motoneigistes du Saguenay inc.

Lauréats du volet VTT

Région administrative Lauréats Club des lauréats Abitibi-Témiscamingue Marcel Paquette Club Quad Vallée de l'Or et Abitibi Bas-Saint-Laurent Louis Bossé Les Maniaques de Woodbridge Capitale-Nationale Alain Tremblay Club pour Les véhicules tout-terrain du Grand Charlevoix Centre-du-Québec Claude Thibodeau Moto-Club Bois-Francs inc. Chaudières-Appalaches Ghislain Gauthier Club VTT Les Défricheurs de L'Islet-Sud Côte-Nord Thomas Doucette Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières Estrie Marie-Josée St-Pierre Club quad de la MRC du Val-St-François Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Serge Mercier Les VTT du Rocher Lanaudière Laurent Paquette Club Quad Mégaroues Joliette Laurentides Lysanne Lauzon Club Quad Destination Hautes-Laurentides Mauricie Gilles Matteau Quad Mauricie 2006 Montérégie Gilles Massie Club Quad Les Patriotes Nord-du-Québec Marcel Piché Club de VTT Chibougamau Inc. Outaouais André Bélisle Club Quad Petite-Nation Saguenay-Lac-Saint-Jean Guy Harvey Club Quad Aventure Valin

