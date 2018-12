La ministre McKenna discute de lutte contre les changements climatiques avec des négociatrices sur le climat lors de la COP24







KATOWICE, Pologne, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a rencontré des négociatrices franco-africaines sur le climat à la COP24 à Katowice, en Pologne. La ministre McKenna et les négociatrices franco-africaines sur le climat ont discuté du fait qu'il est essentiel que les femmes soient entendues pour parvenir à des résultats significatifs dans la lutte contre les changements climatiques.

En octobre 2018, le Canada et la France ont organisé conjointement un atelier de formation sur les négociations climatiques pour les négociatrices francophones de l'Afrique subsaharienne, à Dakar, au Sénégal. L'atelier, qui a été offert en français pour la première fois, a aidé les participantes à développer les compétences dont elles ont besoin pour participer aux négociations internationales en matière de climat, des compétences qu'elles mettent en pratique au cours de la COP24.

Le gouvernement du Canada continuera d'encourager une diversité de voix à la table de négociation en soutenant la participation des femmes aux politiques climatiques. Les changements climatiques nous concernent tous. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire partie de la solution. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer un avenir sain et prospère à nos enfants et à nos petits-enfants.

Citations

« Il est essentiel de soutenir le leadership des femmes et des filles pour atteindre les ambitieux objectifs de l'action climatique. Voilà pourquoi le Canada place l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au coeur de ses efforts internationaux. Chacun de nous doit faire partie de la solution. Notre lutte contre les changements climatiques sera plus efficace si les femmes et les filles ont voix au chapitre. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

