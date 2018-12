DIAGNOS annonce la clôture d'un placement privé







BROSSARD, Québec, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « l'Émetteur ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes de santé graves s'appuyant sur l'intelligence artificielle, annonce la clôture d'un placement privé (« Placement privé ») de 6 650 000 unités (chacune une « Unité ») émises à 0,05 $ par Unité, pour un produit brut de 332 500 $. Chaque Unité comprend;



une action ordinaire ("Action"), et



un bon de souscription ("Bon") permettant au détenteur d'acheter une Action au prix de 0,06 $ par Action, pendant une période de 18 mois se terminant le 12 juin 2020.

Le produit sera principalement utilisé afin de couvrir des dépenses de ventes, de marketing et d'administration.

Les Actions émises suite au Placement privé ainsi que les Actions à être émises suite à l'exercice des Bons sont sujettes à une période de retenue réglementaire de quatre mois se terminant le 12 avril 2019.

Le Placement privé est assujetti à l'approbation définitive de toutes les parties concernées, dont l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX, ainsi qu'à l'exécution de la documentation requise.

Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse sont établies et payées en monnaie légale du Canada.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

André Larente, président Josh Falle DIAGNOS inc. Momentum PR Tél. : 450 678-8882, poste 224 Tél. : 514 416-4656 alarente@diagnos.ca josh@momentumpr.com



Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.





