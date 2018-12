Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Famille

M. Patrick Dubé est nommé, à compter du 17 décembre 2018, sous-ministre du ministère de la Famille. M. Dubé est sous-ministre du ministère du Tourisme.

Mme Line Fortin est nommée, à compter du 3 janvier 2019, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Fortin est directrice générale adjointe - Réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec au ministère de la Sécurité publique.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Katia Petit est nommée, à compter du 3 janvier 2019, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique. Mme Petit est directrice générale des affaires ministérielles à ce ministère.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du

Nord-de-l'Île-de-Montréal

Mme Julie Boucher est nommée, à compter du 21 janvier 2019, présidente?directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Mme Boucher est directrice de l'enseignement et de la recherche et directrice des services multidisciplinaires au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Commission municipale du Québec

Mme Céline Lahaie est nommée, à compter du 7 janvier 2019, membre de la Commission municipale du Québec. Mme Lahaie est secrétaire générale de cette commission.

M. Joseph-André Roy est nommé, à compter du 7 janvier 2019, membre de cette commission. M. Roy est avocat au sein de la firme BCF.

M. Martin St-Laurent est nommé, à compter du 14 janvier 2019, membre de cette commission. M. St-Laurent est conseiller en affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Commission des transports du Québec

M. Claude Jacques est nommé de nouveau membre de la Commission des transports du Québec.

Institut national des mines

M. Jean-François Pressé est nommé, à compter du 27 décembre 2018, membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Institut national des mines. M. Pressé est directeur général adjoint de la Commission scolaire des

Rives-du-Saguenay - CSRS.

Sûreté du Québec

M. Yves Morency est nommé de nouveau directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

