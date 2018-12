Nomination de madame Julie Boucher au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le Gouvernement du Québec, de madame Julie Boucher à titre de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Madame Boucher entrera en fonction le 21 janvier 2019.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie et d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal, madame Boucher cumule plus de 25 ans d'expérience au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Depuis 2005, elle a assumé divers postes de cadre, entre autres au Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et de Montréal-Nord, à l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et au Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme. Depuis 2015, elle oeuvrait au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, d'abord comme directrice des services multidisciplinaires, puis à titre de directrice de l'enseignement et de la recherche, fonction qu'elle assume présentement.

Citation :

« Madame Boucher est reconnue comme une gestionnaire dotée d'un forte vision stratégique, qui exerce ses fonctions avec rigueur et intégrité. Sa solide expérience de gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que son leadership mobilisateur en font une candidate de choix pour ce poste. Je suis confiante qu'elle saura apporter tout le soutien nécessaire à l'équipe de direction du CIUSSS et ainsi contribuer à ce que les usagers de la communauté reçoivent des soins et des services de la plus grande qualité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

