Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - La députée de Fabre rappelle les efforts du gouvernement libéral







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle en matière et de solidarité sociale, Mme Monique Sauvé, tient à rappeler les efforts du gouvernement libéral en matière de solidarité sociale.

Ce sont effectivement deux ans de travail et de consultations qui ont été nécessaires afin de permettre à M. François Blais, ancien ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de présenter en mai dernier le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, dont l'une des mesures a fait l'objet d'une annonce par l'actuel ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, plus tôt aujourd'hui.

« Notre première préoccupation reste toujours les organismes et les citoyens pour qui mon équipe a déposé le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 en mai dernier. Je suis heureuse de constater que nos efforts sont poursuivis par l'actuel gouvernement grâce au travail accompli par François Blais, au cours des dernières années. »

Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle en matière et de solidarité sociale

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

