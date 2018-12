Au terme de leur participation au premier Inno-Accel Agropur - C'est Demo Day pour les cinq entreprises en démarrage qui vont faire briller leurs accomplissements afin de convaincre les investisseurs qu'ils ont ce qu'il faut pour réinventer les produits laitiers.







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Demain Agropur coopérative organise son tout premier « Demo Day », le point culminant de son programme d'accélération Inno-Accel, le premier du genre dans l'industrie laitière en Amérique du Nord. C'est l'occasion pour les cinq entrepreneurs de cette première cohorte de présenter leur entreprise et leurs accomplissements devant une auditoire représentant l'écosystème entrepreneurial nord-américain avec un objectif en tête : convaincre un groupe sélect d'investisseurs potentiels invités à investir dans leur entreprise et à la faire croître!

Les cinq jeunes pousses de la cuvée 2018 soit Sweetaly, Cheese Grotto, SaltiSweet, Peak Yogurt et U Main auront trois minutes pour convaincre les investisseurs et l'auditoire de les aider à poursuivre leurs rêves. « En quatre mois de coaching et d'accompagnement, nous avons constaté une superbe évolution, entre autres de leur vision et de la clarté de leur stratégie de croissance » mentionne Simon Olivier, vice-président principal, stratégies et innovations d'Agropur coopérative.

Sélectionnées parmi de nombreuses candidatures provenant du monde entier 11 start-ups évoluant dans le domaine laitier ou en lien avec ce secteur d'activités ont fait leur présentation à un jury en mai dernier. Les cinq entreprises en démarrage sélectionnées viennent de compléter un accélérateur de quatre mois, conçu sur mesure par Agropur en partenariat avec OSMO. « La qualité du programme de l'accélérateur et de l'accompagnement offert étaient de très fort calibre. L'ensemble des entrepreneurs s'y sont magistralement investis » déclarait fièrement Patrick Gagné, entrepreneur en résidence et PDG en résidence à OSMO.

« Je suis immensément fier de la création de cet écosystème dans le domaine laitier. Ce que nous avons fait est unique en Amérique du Nord » lance Robert Coallier, chef de la direction. « Inno-Accel est une démonstration claire de notre volonté de continuer de mettre de l'avant l'innovation ouverte afin de réinventer l'industrie laitière. Pour Agropur, c'est l'occasion de s'associer à des jeunes entreprises gagnantes pour poursuivre sa croissance et séduire nos consommateurs. »

Rappelons que pour cette première cohorte, 5 entreprises nord-américaines ont été retenues, soit :

U Main, entreprise montréalaise qui développe des kits de fromage artisanal à faire soi-même à la maison ;

Sweetaly Dolceria, des entrepreneurs décadents qui proposent des desserts qui le sont tout autant à base d'ingrédients simples et inspirés des recettes traditionnelles de leur grand-mère italienne ;

SaltiSweet Ice cream Factory, l'entreprise qui révolutionne les collations de crème glacée en enrobant un bâton en biscuit tout en éliminant ainsi le goût désagréable et l'empreinte environnementale des bâtons de bois ;

Cheese Grotto, l'ingénieux collectif qui crée de jolis celliers à fromages pour ainsi offrir, à la maison, des conditions divines pour les créations des maîtres fromagers ;

Peak Yogourt, des amoureux de la crème qui proposent de délicieux yogourts triple crème, peu sucrés et inspirés par le mouvement cétogène (diète dite KETO).

Lancement de l'édition 2019 d'Inno-Accel Agropur

L'événement Demo Day marque le point culminant du cycle complet de l'accélérateur Inno-Accel et donne simultanément le coup d'envoi à la deuxième édition. L'invitation est lancée à tous les jeunes entrepreneurs de faire grandir leur rêve en s'inscrivant dès maintenant sur la toute nouvelle plateforme innoagropur.com. Nous sommes à la recherche de la crème de la crème des entreprises en démarrage ayant pour mission de réinventer et valoriser le lait! Les candidatures pourront être accueillies jusqu'au 15 avril 2019.

Agropur a choisi les leaders en logiciel de gestion de l'innovation basé sur l'intelligence artificielle Planbox pour propulser son programme d'innovation ouverte innoagropur.com. « Le fait que Planbox soit l'expert du domaine et que leur solution soit clé en main a fortement influencé notre décision. Nous comptons vivement tirer parti de leur accès à une vaste communauté d'innovateurs afin d'élargir notre réseau d'innovation. » a déclaré Simon Olivier, vice-président principal, stratégies et innovations d'Agropur coopérative.

Notre but : faire équipe avec les meilleurs, les plus ambitieux afin de faire émerger les solutions du futur et les produits laitiers de demain, en équation parfaite du positionnement d'Agropur : Meilleur lait. Meilleur monde.

À propos de Inno-Accel

Issu du programme Inno Agropur, soit la plus importante démarche d'innovation ouverte de l'industrie laitière nord-américaine, Inno-Accel permet d'allier les forces d'Agropur avec des entreprises émergentes à fort potentiel afin d'amener rapidement aux consommateurs la crème de la crème de l'innovation et de réinventer les produits laitiers. Outre le programme d'une valeur de 25 000$ CDN, Inno-Accel offre aux jeunes entreprises un programme encadré de quatre mois, défini selon leurs besoins précis. Le programme comprend des sessions de travail régulières, du mentorat ainsi qu'un accès au réseau et à l'usine pilote d'Agropur.

Citations des jeunes entrepreneurs de la cohorte 2018

« Le programme a ancré ma conviction quant à notre mission soit de sauver la planète, un bâton comestible à la fois. J'ajouterais aussi que tout l'exercice entourant la mesure de nos objectifs et leur priorisation nous a grandement aidé à gérer notre entreprise. » Michael Jennings, co-fondateur de SaltiSweet.

« Nous avons appris comment mieux orienter notre entreprise entre autres choses, en réexaminant les personas, soit l'obligation donnée de toujours mieux connaître ceux qui achètent nos produits. » Stefano Amelio, co-fondateur Sweetaly Dolceria.

« Pour notre cohorte d'entrepreneurs issue du premier accélérateur, Agropur nous a fourni sur un plateau d'argent des ressources et une expertise précieuse - un habile dosage entre les forces d'une grande entreprise et l'agilité de celles en démarrage alors que l'on doit conjuguer avec l'activation de la croissance de notre entreprise, la façon de se vendre, parfaire nos connaissances sur le financement et identifier notre public cible. » Evan Sims, fondateur de Peak Yogurt.

« Cheese Grotto a atteint une reconnaissance inégalée jusqu'à présent auprès de l'industrie laitière. De plus, mon entreprise a consolidé ses opérations grâce à de meilleures marges, un réseautage qui contribue au tout récent lancement d'un programme dirigé vers les clients, alors que pour la vente en ligne, nous avons travaillé à des solutions de commerce visant la fidélisation des consommateurs et la visibilité de la marque. Après deux ans d'activité, j'ai jeté les bases d'une nouvelle stratégie pérenne de croissance et de volume. » Jessica Sennett, fondatrice de Cheese Grotto.

« Les personnes rencontrées ont été inspirantes et ont su nous aider dans notre cheminement. L'accélérateur nous a permis de progresser et d'évoluer. Le contact avec des experts qui partagent ouvertement leur savoir et qui aident à penser au futur de l'entreprise n'a pas de prix. De plus, passer du temps avec des fondateurs d'autres startups permet de créer des liens forts. Ce sont des entrepreneurs passionnés qui comprennent votre univers. » Pascale Richard, co-fondatrice de U Main.

À propos d'Agropur coopérative

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2017. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 290 producteurs de lait qui en sont membres et les 8 300 employés qui y oeuvrent. Agropur transforme près de 6,1 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines réparties en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits réputés dont Natrel, Québon, OKA, iögo, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, biPro et Olympic. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent.

Liens utiles:

www.u-main.ca

www.cheesegrotto.com

www.saltisweet.com

www.sweetaly.us

www.peakyogurt.com

www.innoagropur.com

www.osmomtl.org

www.planbox.com

