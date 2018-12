Invitation aux médias - Facturation des municipalités desservies par la Sûreté du Québec







QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la facturation des services fournis par la Sûreté du Québec.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées du président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, ainsi que du président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley,

M. Jacques Demers.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le jeudi 13 décembre 2018 Heure : 11 h Lieu : Hôtel du Parlement Foyer La Fontaine 1045, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3

